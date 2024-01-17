Свіжість яєць "на око" розпізнати важко, пише 24 Канал. Зіпсуте та протухле яйце ви можете відчути по запаху, розбивши його. Несвіже яйце одразу віддаватиме різким та неприємним запахом.

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Та щоб не розбивати всі яйця – спробуйте використати інші методи, які також допоможуть вам визначити свіжість яйця.

Занурте яйце у воду

Налийте води у глибоку миску та опустіть яйце. Якщо воно потоне – будьте певними в тому, що воно свіже. Якщо яйце потонуло, але якась його частинка підіймається, то, ймовірно, воно вже трохи полежало в холодильнику, але його все ще можна їсти. Втім, якщо яйце виплило на поверхню, то це означає, що воно непридатне до вживання.



Поради, які визначать свіжість яйця / Фото Pexels

Потрусіть

Від трусіння свіжого яйця ви не почуєте жодного руху всередині. Несвіже яйце буде калатати.

Піднесіть до світла

Якщо через шкарлупу проступатимуть плями темного кольору – таке яйце треба однозначно викинути.

Перевірте, як вони чистяться

Цей лайфхак не про те, що ідеально почищені яйця – несвіжі. Просто знайте, що ті яйця, які погано відчищаються від шкарлупи – свіжі. Тому, якщо вам потрібно, щоб яйця були естетично нарізаними, краще використати їх після того, як вони постоять кілька днів у холодильнику.