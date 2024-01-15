Якщо для вас літр молока – це забагато, а пів літра ніколи не вистачає, а викидати зіпсовані залишки напою здається надзвичайно марнотратним, то існує кілька способів, у які ви можете використати "зіпсоване" молоко.

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Печіть хліб

Один із найвідоміших способів використання кислого молока – це печення хліба. В деякі види хліба потрібно додавати йогурт чи пахту, проте ви цілком можете замінити ці інгредієнти на кисле молоко, і це смакуватиме так само добре.

Млинці та вафлі

Ще один чудовий спосіб використання старого молока – це страви, які зазвичай готують на сніданок – тобто вафлі та млинці. Для них цілком можна використовувати кисле молоко, і так ви не втратите продукт.

А якщо ви хочете замаскувати кислий смак, ви можете додати до млинців різноманітні ягоди – напирклад, чорницю. Тоді тісто буде не таке солодке, і ви зможете чудово поєднувати його з будь-якими солодкими закусками.



З кислого молока можна пекти млинці / Фото Pexels

Сир

Так, ви праві – ви цілком можете самостійно виготовити сир з кислого молока, і це набагато простіше, ніж ви могли би подумати. Все, що вам потрібно – це кисле молоко, каструля, шматок марлі та сито.

Для виготовлення сиру вам потрібно налити молоко в каструлю та обережно нагріти, час від часу помішуючи. Після цього ви побачите, що молоко утворює грудки та розділяється на сирну масу та сироватку. І коли молоко відокремиться, вимкнісит вогонь та перелийте його у дуршляк, що ви вкрили марлею.

Відіжміть масу, і так в марлі у вас залишиться сир.