Якщо у вас є улюблена футболка, яка починає потрохи втрачати "товарний" вигляд, тоді вам точно пора розібратися з цим – і що швидше, то краще. Адже горловину, що розтяглася, можна досить легко знову звузити.

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Як виправити розтягнуту горловину футболки

Звісно ж, коли горловина в футболки починає розтягуватися, в цьому немає нічого приємного: вона відразу ж починає виглядати заношеною та старою, навіть якщо насправді на ній немає жодної плями. То що ж робити, аби подовжити тривалість життя улюбленої речі?

Тож у вас є два варіанти: або викинути сорочку чи почати носити її вдома, або ж – спробувати виправити горловину та зробити її вужчою. Для цього вам не знадобиться багато – всього лише холодна вода та добре розігріта праска.



Розтягнуту горловину потрібно намочити / Фото Pexels

Лайфхак надзвичайно простий. Суть прийому полягає в тому, щоб спершу скласти комір сорочки хвилькою та замочити його добре у крижаній воді – що холодніша вона буде, то краще. Після цього відіжміть надлишок води та розгорніть ще мокру футболку.

Візьміть праску та випрасуйте комір, щоб розгладити усі складки на ньому. Дайте йому висохнути природним шляхом, і після цього він виглядатиме, як новий. Втім, не варто розраховувати. що цей простий метод може виправити навіть найбільш розтягнуту футболку, тому його краще застосовувати, щойно ви помітили перші дефекти на одязі.

Але якщо ви будете використовувати цей спосіб після кожного прання, тоді зможете убезпечити свою річ від розтягування та псування, і вона служитиме вам набагато довше.