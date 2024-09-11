Если у вас есть любимая футболка, которая начинает понемногу терять "товарный" вид, тогда вам точно пора разобраться с этим – и чем быстрее, тем лучше. Ведь растянувшуюся горловину,, можно довольно легко снова сузить.

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Как исправить растянутую горловину футболки

Конечно же, когда горловина у футболки начинает растягиваться, в этом нет ничего приятного: она сразу же начинает выглядеть заношенной и старой, даже если на самом деле на ней нет ни одного пятна. Так что же делать, чтобы продлить продолжительность жизни любимой вещи?

Поэтому у вас есть два варианта: либо выбросить рубашку или начать носить ее дома, или – попробовать исправить горловину и сделать ее более узкой. Для этого вам не понадобится много – всего лишь холодная вода и хорошо разогретый утюг.



Растянутую горловину нужно намочить / Фото Pexels

Лайфхак чрезвычайно прост. Суть приема заключается в том, чтобы сначала сложить воротник рубашки волной и замочить его хорошо в ледяной воде – чем холоднее она будет, тем лучше. После этого отожмите излишек воды и разверните еще мокрую футболку.

Возьмите утюг и выгладьте воротник, чтобы разгладить все складки на нем. Дайте ему высохнуть естественным путем, и после этого он будет выглядеть, как новый. Впрочем, не стоит рассчитывать. что этот простой метод может исправить даже самую растянутую футболку, поэтому его лучше применять, как только вы заметили первые дефекты на одежде.

Но если вы будете использовать этот способ после каждой стирки, тогда сможете обезопасить свою вещь от растяжения и порчи, и она будет служить вам гораздо дольше.