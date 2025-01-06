Ці 6 продуктів можуть покращувати настрій: варто спробувати вже зараз

Взимку, коли ми отримуємо менше сонячних променів, настрій може падати частіше. Та продукти, що ми вживаємо щодня, також можуть на нього впливати.

Суперфудами зазвичай називають їжу, що насичена вітамінами, мінералами та антиоксидантами, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І деякі з таких продуктів можуть приносити не тільки користь вашому тілу, але й позитивно впливати на настрій.

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Грецький йогурт

Молочні продукти дуже часто асоціюються зі зміцненням кісток, але також вони корисні й для нашого мозку. Молоко містить чимало поживних речовин, які можуть його стимулювати – зокрема й кальцій, вітамін D, цинк, вітаміни групи В та білок.

І якщо ви не п'єте молоко, можете спробувати грецький йогурт, адже він наповнений активними культурами, що сприяють здоровому мікробіому, що тісно пов'язаний з регуляцією настрою.

Лосось

Жирна риба, як-от лосось, відома своєю користю для мозку.

Лосось є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот, особливо EPA та DHA, які мають вирішальне значення для здоров’я мозку та регуляції настрою,

– повідомляє дієтологиня Патриція Беннан.

А багатий на білок лосось також може стати чудовим вибором для основної страви. Його також можна готувати у чимало різних способів – коптити, запікати, смажити тощо.



Лосось дуже корисний для покращення настрою / Фото Pexels

Фісташки

Волоські горіхи та мигдаль також відомі своєю користю, але фісташки можуть запропонувати чимало переваг. Перш за все, вони є неймовірним джерелом рослинного білка та клітковини, а це допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та уникнути падінь рівня енергії.

По-друге, вони відіграють вирішальну роль у виробленні серотоніну та інших нейромедіаторів, що сприяють хорошому настрою.

Яйця

Так, звичайні яйця на сніданок можуть забезпечити вам покращений настрій на цілий день. Яєчні білки справді містять чимало білка, а у жовтку ви знайдете вітамін D та лютеїн, що можуть покращувати настрій.

Насіння гарбуза

Гарбуз – це надзвичайно корисний овоч, і найкраща частина про нього – ви можете використати кожну його частинку, включно із насінням. Гарбузове насіння багате на магній, який зменшує тривожність, і на цинк, що впливає на здоровий хороший настрій.

Окрім того, у насінні містяться здорові жири та пребіотики, і все це важливо для стабільності настрою.

Вівсянка

Є причина, через яку вівсяна каша вважається класичною стравою на сніданок: це дозволяє вам почати день зі складних вуглеводів, клітковини, вітамінів та мінералів. Складні вуглеводи забезпечують постійну енергію та паливо для мозку.

Окрім того, вівсянка містить і магній та вітаміни групи В, що можуть зменшувати тривожність та стрес.