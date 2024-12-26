Продукт номер один, який захищає від застуди: варто почати їсти його

Зима – це час не тільки свят, але й холоду, протягів та застуд. І для того, щоб вберегтися від них, варто переконатися, що в раціоні є усі потрібні речовини.

Коли мовиться про продукти для підвищення імунітету, легко згадати про типові продукти – цитрусові, листову зелень та часник, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, є ще один, який може принести вам значно більше користі, ніж ви уявляли.

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Що потрібно їсти для імунітету

Попри зовсім невеликий розмір, чорниця – це саме та ягода, яку потрібно більше їсти цієї зими. Вона може суттєво зміцнити вашу імунну систему, адже вона насичена антиоксидантами, вітамінами та поживними речовинами – а це робить її просто суперфудом для захисту від хвороб.

Чорниця — це смачний, легкодоступний, надзвичайно універсальний фрукт, який зміцнює імунітет. Незалежно від того, свіжа, заморожена, сушена або вичавлена, чорниця пропонує так багато переваг у крихітній оболонці,

– поділилася дієтологиня Сьюзен Кундрат.

Яскравого фіолетового кольору чорниці надають антоціани – антиоксиданти, що містяться у ній. І саме тому яскраві, насичені кольором фрукти та ягоди так добре впливають на імунітет.

Протизапальні властивості

Іноді імунна система організму може бути ослаблена хронічними запаленнями, а це ускладнює боротьбу з хворобами. І вживання чорниці може підтримати імунну систему, зменшуючи запалення в організмі.



Чорниця має протизапальні властивості / Фото Pexels

Підтримання здоров'я кишківника

Природно високий вміст клітковини у чорниці допомагає виводити токсини з організму та сприяє загальному здоров'ю кишківника. А підтримка нормальної роботи цього органа – це частина профілактики захворювань, адже це сприяє травленню, захищає організм та запобігає проникненню шкідливих мікробів.

Приготування кави вдома – можливість зробити паузу в потоці буденних задач. Чи то навчання, чи то віддалена робота, чи просто хатні справи. З дріпами від Gemini це ще простіше. Декілька хвилин – і ти насолоджуєшся насиченим та збалансованим смаком 100% арабіки.

Посилює роботу імунних клітин

Споживання чорниці може покращити здатність клітин, що підвищують імунітет, виконувати свою роботу. Ці клітини є життєво важливою частиною імунної системи.