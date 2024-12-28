Ці 5 продуктів тільки забирають у вас енергію: час вже відмовитися від них

Спади енергії протягом дня можуть сказати вам про багато речей: наприклад, що ваш мозок потребує перерви, чи що ви втомлені після важкого дня. Але також на рівень енергії може вплинути й їжа.

Пропуск їжі чи постійне перекушування через брак часу може призвести до того, що ваш рівень енергії буде дуже нестабільним. Але також вибір невдалих продуктів може дати той самий результат, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Солодкі напої

Дієтологиня Кеті Янечек переконана, що солодкі газовані напої, чаї з цукром, лимонади та підсолоджена вода, а також енергетичні напої містять цукор, який може швидко знизити рівень вашої енергії.

Ви могли про це не знати, проте одна банка газованої води містить близько 10 чайних ложок цукру.

Фруктові соки

На перший погляд може здатися, що фруктовий сік – це досить корисний напій. Але навіть у випадку, якщо на етикетці вказано, що сік не містить доданого цукру, ультраоброблена природа соку означає, що він практично не містить клітковини.

Їжа з білого борошна

Печиво, крекери, піца та білий хліб – це саме та їжа, що виготовлена з білого борошна, рафінованого вуглеводу. Попри те, що вони дуже смачні, але вони не можуть дати стабільну енергію, яку ви шукаєте.



Біле борошно може бути шкідливим / Фото Pexels

Шоколад та цукерки

Ці солодощі також проходять досить багато обробки, і це далеко не найкращі продукти, до яких варто тягнутися, якщо ви хочете підкріпитися та зарядитися енергією. Вживання цих солодощів може призвести до сплеску рівня цукру в крові. Втім, це не значить, що час від часу ви не можете насолодитися цими смаколиками!

Чипси

Чипси – це рафіновані вуглеводи, що проходять високий рівень обробки. Окрім того, вони також можуть містити насичені жири, олії чи трансжири, які впливають і на рівень холестерину у крові.