Посадіть ці 5 багаторічних рослин: вони надзвичайно швидко ростуть

Багаторічні рослини – це чудовий спосіб додати вашому саду глибини та кольору, але основна проблема з такими рослинами зазвичай полягає в тому, що вони досить довго ростуть та нескоро радують цвітінням.

Існує чимало багаторічних рослин, які можуть досить швидко рости – головне, правильно їх підібрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Тож зверніть увагу на ці кілька рослин, що можуть вирости до значного розміру за лічені місяці.

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Деревій

Деревій – це багаторічник, що надзвичайно швидко росте та має високі стебла, папоротеподібне листя та невеликі суцвіття. Він дуже любить сонце та може мати різні кольори. Окрім того, деревій – це чудовий спосіб створити чудову текстуру в саду.

Ще одна перевага деревію – він посухостійкий та майже не потребує догляду.

До речі, раніше ми вже розповідали про те, як захистити рослини у вашому саду та на городі від весняних заморозків.

Ехінацеї

Ці швидкорослі квітучі багаторічні рослини також мають квіти різних кольорів і дещо нагадують ромашки. Ехінацея виглядає неймовірно і влітку, і взимку, та може додати вашій клумбі потрібної висоти, адже досягає досить значного розміру.

Ехінацеї потрібний добре дренований ґрунт, хоча вона може рости практично на будь-якому його типі. Окрім того, рослина переносить напівтінь, хоча найкраще цвіте на сонці.



Ехінацеї досить швидко ростуть / Фото Pexels

Волошки

Волошки мають приголомшливе та яскраве цвітіння насичено-блакитного кольору. Втім, ви також можете знайти сорти волошок, що цвітуть рожевим, білим чи бордовим. Багаторічна рослина має унікальний вигляд, що робить її ідеальним вибором практично для будь-якого саду.

Зважайте, що підходить вона для добре дренованого ґрунту та процвітає на повному сонці, але може добре переносити навіть півтінь.

Форзиція

Якщо ви хочете досягти максимально яскравого ландшафту, форзиція – це саме те, що вам потрібно. Цей квітучий кущ зростає надзвичайно швидко та має яскраво-жовте цвітіння, що починається зовсім рано навесні.

Посадіть форзицію на сонячній ділянці, аби досягти максимального цвітіння. Обрізку рослині проводити потрібно відразу ж після того, як вона відцвіте, аби підтримувати потрібну форму.

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Лофант

Іноді цю рослину також називають м'ятою колібрі, і вона є вражаючою багаторічною рослиною, що має високі трубчасті квіти різних кольорів – рожеві, блакитні, фіолетові, помаранчеві, білі чи червоні.

Якщо ви хочете знайти рослину, що швидко росте, лофант вас не розчарує. Цвітіння триває ціле літо, і рослина чудово ростиме на сонячній ділянці, що має добре дренований ґрунт.