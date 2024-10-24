Консерви в осінньо-зимовий період є такими ж популярними, як закрутки, пишуть Поради 24. Вони мають тривалий термін зберігання, тож не потребують, аби їх швидко їли. Консерви можуть стояти декілька років.

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Навіть якщо будуть відключення світла, консерви не обов’язково тримати в холодильнику, вони цілком добре можуть стояти в шафах при кімнатній температурі, не втрачаючи своїх смакових якостей.

Великим плюсом консервів є мінімальна обробка, оскільки їх можна їсти одразу з тари чи витратити зовсім мало часу на приготування з іншими продуктами. Отже, ділимося списком консервів, які мають бути в кожному домі.

М’ясні консерви

До найпоширеніших консервів відноситься тушонка, яка готується з яловичини, свинини чи курятини. Також є чимало паштетів, задля яких м’ясо перемелюють з печінкою чи іншими субпродуктами. У магазинах все частіше можна зустріти на прилавках м’ясні рагу, які складаються зі шматочків м’яса з овочами.

Рибні консерви

Придбайте на осінньо-зимовий сезон різні види тунця – у шматочках чи подрібнений (в олії, чи у власному соку). Його можна додавати в пасту чи різноманітні салати. Також популярними є сардини та шпроти. Серед рибних консервів додати в список можна кільку в томатному соусі.



Ці консерви необхідні кожному українцю / Фото Pexels

Овочеві консерви

У супермаркетах є чималий вибір овочевих консервів. Це солодка кукурудза, зелений горошок, квасоля у власному соку чи томатному соусі, мариновані огірки та помідори. Також можна придбати овочеві суміші, які складаються з моркви, горошку, кукурудзи чи картоплі.

Фруктові консерви

Для того, щоб поласувати десертом – придбайте консервовані абрикоси, персики чи ананаси. У запасі можуть бути фруктові джеми та варення, які можна додавати в каші, до млинців, сирників чи просто намащувати на хліб.

Такий запас дозволить вам дотримуватися збалансованого раціону у випадку, коли вдома не залишиться приготовлених продуктів. Ці консерви є поживними, тож точно стануть вам у нагоді в холодні місяці.