Консервы в осенне-зимний период являются такими же популярными, как закрутки, пишут Советы 24. Они имеют длительный срок хранения, поэтому не требуют, чтобы их быстро ели. Консервы могут стоять несколько лет.

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Даже если будут отключения света, консервы не обязательно держать в холодильнике, они вполне хорошо могут стоять в шкафах при комнатной температуре, не теряя своих вкусовых качеств.

Большим плюсом консервов является минимальная обработка, поскольку их можно есть сразу из тары или потратить совсем мало времени на приготовление с другими продуктами. Итак, делимся списком консервов, которые должны быть в каждом доме.

Мясные консервы

К самым распространенным консервам относится тушенка, которая готовится из говядины, свинины или курятины. Также есть немало паштетов, для которых мясо перемалывают с печенью или другими субпродуктами. В магазинах все чаще можно встретить на прилавках мясные рагу, которые состоят из кусочков мяса с овощами.

Рыбные консервы

Приобретите на осенне-зимний сезон различные виды тунца – в кусочках или измельченный (в масле, или в собственном соку). Его можно добавлять в пасту или различные салаты. Также популярны сардины и шпроты. Среди рыбных консервов добавить в список можно кильку в томатном соусе.



Эти консервы необходимы каждому украинцу / Фото Pexels

Овощные консервы

В супермаркетах есть большой выбор овощных консервов. Это сладкая кукуруза, зеленый горошек, фасоль в собственном соку или томатном соусе, маринованные огурцы и помидоры. Также можно приобрести овощные смеси, которые состоят из моркови, горошка, кукурузы или картофеля.

Фруктовые консервы

Для того, чтобы полакомиться десертом – приобретите консервированные абрикосы, персики или ананасы. В запасе могут быть фруктовые джемы и варенье, которые можно добавлять в каши, к блинам, сырников или просто намазывать на хлеб.

Такой запас позволит вам придерживаться сбалансированного рациона в случае, когда дома не останется приготовленных продуктов. Эти консервы являются питательными, поэтому точно пригодятся вам в холодные месяцы.