Не обрізайте ці дерева та кущі навесні в жодному разі: дайте їм спокій

З настанням весни садівники починають активно братися за обрізання дерев та рослин, оскільки початок теплого сезону найкраще підходить для догляду за ними. Виявляється є кілька декоративних рослин та дерев, які навесні категорично не можна обрізати.

Більшість ландшафтних чагарників та дерев обрізають навесні, пише 24 Канал з посиланням на Gardening know how.

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Садівники обрізають троянди, фруктові дерева, виноградні лози та листяні рослини. Якщо пропустити обрізання, то кущі стануть занадто великі й дещо безладні, а якщо не обрізати зламані гілки, то дерево може навіть загинути.

Слід розуміти, що не всі садові рослини зав’язують квіткові бруньки одночасно. Бруньки на деяких рослинах з’являються на початку вегетаційного періоду, а інші рослини закладають квіткові бруньки на старій деревині, тому пуп’янки на їхніх стеблах та гілках з’явилися ще торік й навесні вже будуть готові до цвітіння. Якщо починати в цей час обрізання кущів, то можна зрізати квіткові пуп’янки й зменшити цвітіння.



Не всі дерева та кущі можна обрізати / Фото Pexels

Загальне правило є таким: якщо рослина зацвітає до травня, то навесні її обрізати не варто.

Які дерева не можна обрізати навесні

Такі плодові дерева як сливи, вишні, черешні, персик, аличу та абрикос можна обрізати лише тоді, коли вони вийдуть зі стану спокою. Обрізати рослини потрібно лише після закінчення періоду вегетації та до початку набухання бруньок. Краще це робити восени, ніж навесні.

Треба звернути увагу на розташування плодових бруньок на деревах. Вишні обрізати не рекомендовано, бо бруньки у них на кінчиках гілок. Абрикос, персик та черешню можна обрізати після закінчення вегетації.

Які рослини не можна обрізати навесні

Азалія. Чагарник починає своє цвітіння навесні, а це означає, що квіткові бруньки почали зав’язуватися ще минулого літа. Обрізати кущі потрібно одразу після цвітіння.

Дуболиста гортензія. Багаторічний чагарник потрібно обрізати лише восени. Робити це треба тоді, коли зів’януть всі квіти.

Бузок. Для гарного росту бузку потрібне сонячне місце у вологому добре дренованому ґрунті. Обрізати кущі потрібно на початку літа після того, як відцвітуть квіти.

Форзиція. Обрізання квітучого жовтого чагарника потрібно проводити влітку після того, як квіти відцвітуть. Раніше цього робити не можна, оскільки можна пошкодити цвітіння куща.