5 дерев, які ніколи не можна садити біля будинку: принесуть біду та нещастя

Восени чимало садівників і дачників беруться за висаджування дерев, і чимало садять й біля дому, аби створити затишок та тінь. Але є кілька видів, які не можна садити поруч з будинком.

Сад біля дому може здаватися чудовою ідеєю, але для того, щоб він приносив справжній затишок та щастя, до вибору дерев для нього потрібно поставитися відповідально. Поради 24 зібрали перелік рослин, які не можна садити поруч з будинком, адже вони приносять нещастя.

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Дуб

Якщо ви хочете посадити на ділянці дуб, краще перенести його якомога далі від дому, адже це – погана прикмета, яка віщує нещастя та хвороби. Окрім того, аура цього дерева сприймає тільки здорових та сильних фізично людей.

Набагато краще дерево підійде для саду.

Тополя

Це дерево ідеально підходить для того, щоб позбутися негативної енергії на ділянці, та садити його потрібно далі від дому. Коли вона росте дуже близько житла, потужна коренева система може стати справжньою бідою для фундаменту.

Окрім того, якщо дерево знесе буревій, це може нашкодити й усій будівлі.

Туя

Виявляється, красива та декоративна туя у дворі також має не найкращу славу у езотериків. Вважається, що якщо у дворі росте туя, то дівчата у домі не вийдуть заміж. У багатьох культурах це дерево також позначає скорботу та печаль, тож краще не садити її біля оселі.



Туї не варто садити біля дому / Фото Pexels

Втім, інші вірять, що туя може відганяти злих духів.

Сосна

Це високе потужне дерево краще не садити біля дому, адже під нею все росте надзвичайно повільно. А коли опадає хвоя, навіть звичайна трава стане блідою та змарніє. Квіти та інші рослини біля сосни точно не приживуться.

Також вважається, що якщо сосна росте надто близько до будинку, це може призвести до накопичення негативної енергії всередині житла.

Береза

Коренева система цього дерева вимагає дуже багато води, і дуже швидко ґрунт навколо берези осушиться. Решта рослин поряд не будуть отримувати достатньо вологи та почнуть погано рости. Набагато краще буде перенести березу якомога далі від квітника та будинку.

Ще одна причина, чому вона не є найкращим варіантом для дому – пращури вірили, що у березі можуть жити духи, як злі, так і добрі. Натомість якщо висадити березу за воротами, тоді вона стане потужним оберегом для ділянки.