Витягують енергію та приносять лихо: топ-5 дерев, які не можна висаджувати біля дому

За повір'ями, деякі дерева мають надприродні сили. Зокрема, негативні, тому їх не радять висаджувати біля будинку.

Дерева – це не лише краса, а й енергетика. Тож перш ніж садити їх на своєму подвір'ї, варто дізнатися, яких краще уникати.

Буде цікаво Це треба знати абсолютно всім: до коли можна садити город

Береза

Береза ​​– красиве та поетичне дерево, але краще не висаджувати його у дворі. Річ у тім, що з давніх-давен люди вірили – в корінні берези можуть жити духи лісу, які шкодять людям.

Окрім того, береза ​​споживає багато води з ґрунту, що може призвести до посухи та захворювань інших рослин. Також це дерево нібито може спричинити безпліддя та гінекологічні проблеми у жінок, а у господаря будинку – ранню смерть. Тому березу варто садити якомога далі від свого будинку, щоб не було смутку, горя та постійних сварок.

Ялина

Ялина – це хвойне морозостійке дерево. Проте вона символізує смерть та скорботу. За старих часів самогубців ховали саме між двома ялинами.

У наші дні збереглася традиція встеляти дорогу ялиновими гілками під час похорону. Тому її не варто садити поряд з будинком, щоб не притягувати горе і лихі очі.

Осика

Осика – дерево, що швидко росте. Однак вона є енергетичним вампіром, який забирає всю життєву силу людей. Осика також може викликати головний біль, безсоння та роздратування.

Окрім цього, вона не любить рости поряд з іншими деревами та пригнічує їхнє зростання. Тому не садіть осику поруч із вашим будинком, а якщо вона виросла сама, негайно приберіть її та викопайте коріння.



Береза може накликати горе на господарів будинку / Фото Unsplash

Туя

Туя – вічнозелене та ароматне дерево. Раніше туї садили на цвинтарі як символ скорботи та смерті.

Тож посаджене дерево поруч із вікном може призвести до постійних сварок у сім'ї. Туя також може викликати алергію, астму та бронхіт у людей.

Верба

Верба – гнучке та вологолюбне дерево. За повір'ями, вона символізує самотність та смуток. Окрім цього, верба може приваблювати комарів, мух та інших комах, які часто переносять інфекції.

Також верба може руйнувати фундамент і труби своїм корінням. Тому краще не садити її поруч із будинком, щоб не було проблем.