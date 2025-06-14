Тільки висмоктують сили з родини: ніколи не садіть ці 5 дерев біля дому

Езотерики вірять, що кожна рослина має свою енергетику, і далеко не завжди вона позитивна. Тож варто з великою обережністю ставитися до того, які рослини ви садите на подвір'ї.

Пращури вірили, що деякі дерева мають особливу енергетику. І попри те, що у лісах чи іншому природному середовищу вони нікому не шкодять, вони все ж можуть стати небезпечними, якщо дерево висадити надто близько до оселі, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Дуб

Деякі люди вірять, що дуб – це позитивне дерево, яке приваблює до себе добробут та щастя. Але чимало прикмет вказують й на протилежне – начебто садити на ділянці дуб не можна, адже це віщує смерть глави сім'ї.

Аура цього дерева прихильна тільки до здорових та сильних людей, і тому радять утриматися від посадки цього дерева на ділянці.

Береза

В березі за численними повір'ями можуть оселитися різноманітні духи, що викликатимуть проблеми зі здоров'ям та дрібні неприємності. І тому радять садити березу або на околиці ділянки, або ж взагалі утриматися від посадки дерева.



Берези не радять садити біля дому / Фото Pexels

Верба

Плакуча верба – це далеко не найкраще дерево для подвір'я. Дерево асоціюється зі скорботою, і деякі навіть вірять, що воно може принести у родину смуток та горе. Існує також повір'я, що людина, яка посадить вербу, начебто може померти того ж таки року.

До речі, раніше ми вже розповідали, які три дерева не пускають у дім зло та лихо – варто посадити їх біля оселі.

Тополя

Дерево вважається небезпечним через свою здатність протягом тривалого часу накопичувати негативну енергію. Згодом же вона може несподівано вивільнитися та спричинити сварки та скандали у родині.

Туя

Прикмети також стверджують, що туя – невдале дерево для дому, якщо у ньому живуть незаміжні дівчата. Начебто туя забирає удачу у любовних справах, і також туї часто називають деревами скорботи та печалі, і часто садять на кладовищах.