Ці дерева не можна садити під зиму: вони просто загинуть

Деякі садівники-аматори переконані, що усі дерева можна саджати в будь-який сезон. Та це насправді не так, і якщо ви посадите дерево у невідповідний, надто холодний час, воно може просто загинути, а ви витратите і зусилля, і гроші.

Досвідчені дачники переконані, що приживаються найкраще в саду саме ті рослини, що ви посадили восени. Втім, деякі рослини все ж нізащо не можна садити напередодні холодів, бо це може сильно їм зашкодити, пишуть "Новини.Live".

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Які дерева не можна садити під зиму

Садівники, які вже висадили в себе на ділянці не одне дерево, переконують, що з деякими деревами краще почекати до весни, якщо ви хочете їх розмножити. Зокрема, кісткові дерева дуже погано приживаються у холоди.

Мовиться про такі рослини:

черешня;

абрикос;

персик;

слива;

вишня.

Чому дерева не можна висаджувати

Можливо, вам все ж кортить посадити ці дерева восени попри усі застереження. Та основна причина, чому робити цього все ж не варто, полягає в тому, що для вкорінення саджанців плодових дерев потрібно більше часу, ніж іншим рослинам, а також – щоб надворі стояла стійка тепла погода.



Деякі дерева не варто садити восени / Фото Pexels

Тож коли температура повітря починає коливатися та знижується, рослини, що не встигли прижитися до цього моменту, починають слабшати й згодом просто гинуть.

Які дерева можна посадити восени

Та те, що кілька дерев не варто садити в холодну погоду, зовсім не означає, що ви зараз не можете поповнити свій сад. Є й інші рослини, які набагато краще витримують морози та низькі температури.

Тож ви можете посадити: