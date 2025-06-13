Ці 3 дерева не пускають у дім зло та нещастя: мають рости у дворі

Пращури вірили, що кожна рослина, що росте на вашій ділянці, має свою особливу енергетику. І в деяких дерев вона така потужна, що може захищати вашу домівку.

Існує чимало народних рекомендацій щодо того, які дерева потрібно садити у дворі та саду, аби привабити щастя та успіх в оселю, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек". Тож варто переконатися, що у вас ростуть рослини, що можуть захистити від неприємностей.

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Горобина

Якщо ви хочете вберегти свою оселю від пристріту та заздрості сусідів, неодмінно потрібно посадити біля дому горобину. Це, на перший погляд, цілком звичайне дерево має дуже потужну енергетику, що ніколи не пропустить до вашої домівки людину не нечистими помислами.



Горобина захищає від зла / Фото Pexels

Осика

Пращури вірили, що осика – це дерево, яке може поглинати різноманітні негативні впливи. Вона начебто також може захистити від пристріту та зурочення, полегшує наслідки магічного впливу.

Певно, про осиковий кіл, який захищає від нечисті, чули всі – і осикове дерево, посаджене на ділянці, діятиме зовсім не гірше.

До речі, раніше ми вже розповідали, у які дні, згідно з прикметами, не можна платити комуналку – це притягне злидні та бідність.

Ліщина

Якщо ви хочете захистити оселю від скандалів та заздрості, тоді ліщина – це найкращий варіант. Її можна посадити у дворі, або ж на межі ділянки: тоді вона не пропустить нікого лихого на неї.

Окрім того, часто використовували й прутики з ліщини: їх встромлювали по периметру ділянки, аби захистити її від нечистої сили.