Цибуля потішить урожаєм вже за лічені дні: ось коли садити її у відкритий ґрунт

Цибуля – це коренеплід, що можна знайти на будь-якому городі, і недарма: цибуля може покращити смак практично будь-якої страви. Та для гарного урожаю потрібно висадити її вчасно.

Цибуля – це один з тих овочів, що садять одразу у відкритий ґрунт. І для того, аби довго не чекати на зелене пір'я, досвідчені садівники радять робити це у конкретні дні березня, повідомляє 24 Канал.

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Коли садити цибулю у 2025?

Здавалося б, цибуля – це той овоч, виростити який найпростіше. Ось тільки неправильно обраний період висадки у відкритий ґрунт може призвести до низки проблем:

Надто рання посадка піддасть рослину впливу пізніх весняних заморозків, і тоді цибулинки загинуть, або ж їхній ріст сповільниться.

Надто пізня посадка не дасть рослинам достатньо часу для повного дозрівання, і це вплине не найкращим чином на якість та розмір цибулі.

І тільки вчасна посадка сприяє підвищенню стійкості до хвороб та шкідників, а також покращує здатність цибулі до тривалого зберігання.

Дуже сильно методи висадки цибулі залежать від кліматичних умов конкретного регіону. Загальноприйнято починають садити її, коли ґрунт вже прогріється до 5 – 8 градусів, а середньодобова температура буде стабільно триматися в межах 10 – 15 градусів.



Цибулю потрібно висаджувати у конкретні дні / Фото Pexels

В березні є такі сприятливі дати для посадки цибулі за місячним календарем: 3 – 5, 8 – 9, 18 – 19, 22 – 24, 27, 31 числа.

У квітні цибулю потрібно садити 8 – 10, 17 – 19 числа.

А ось у травні за місячним календарем сприятливі дати такі: 5 – 7, 15 – 17 числа.

Натомість 29 березня, 3, 8, 12, 21 та 23 квітня садити цибулю точно не можна – ці дні є несприятливими, і урожаю ви можете й не дочекатися.

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Як виростити цибулю за тиждень?

Звісно ж, чекати на перше зелене пір'я цибулі дуже довго не хоче ніхто. На щастя, є спосіб – і для нього вам навіть не потрібно мати ділянку чи город. Натомість візьміть трохи тирси та заваріть її у каструлі.

Після цього дайте суміші охолонути та приберіть зайву воду. Тирсу засипають у пакет так, щоб товщина шару не перебільшувала 3 сантиметри. Трохи притисніть її, а у цю підкладку помістіть цибулини зі зрізаною шийкою. Пакет потрібно добре надути та зав'язати.

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Так ви створюєте маленьку теплицю для цибулі, яку потрібно поставити на сонячному підвіконні. Коли з'явиться перше зелене пір'я – а це станеться не пізніше, ніж за тиждень – конструкцію можна розкривати.