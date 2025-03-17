Коли сіяти огірки у 2025 році: названо найкращий час

Огірки можна садити у відкритий ґрунт через розсаду або завдяки насінню. Після раптового потепління, несподівано підкралась дещо холодна погода, але коли земля добре прогріється, тоді можна й буде садити зелені овочі.

Для чудового росту огіркам потрібна комфортна температура, пише 24 Канал. Огірки є теплолюбними, тому їм потрібна доволі тепла погода – від +14 – +30 градусів тепла.

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Ранній урожай огірків можна отримати завдяки розсаді. Сіянці для пересадки будуть готові вже через 3 тижні після посіву. Тримати їх в горщиках довго не можна, тому треба до місяця часу пересадити у відкритий ґрунт.

Коли сіяти огірки у 2025 році

Оптимальним часом для сівби огірків вважається кінець квітня – початок травня. У цю пору температура вже стабільна й добре підходить для посіву овочів. Якщо температура повітря буде понад 20 градусів тепла, то перші сходи з’являться через 2 тижні, при +25 градусах через 10 – 12 днів, а при +30 градусах через 7 – 10 днів.

Якщо ви дотримуєтеся посадки за місячним календарем, то краще сіяти овочі за відповідними фазами Місяця, які визначать не лише дату, але й день.



Огірки варто садити у квітні й травні / Фото Pexels

Щоб посіяти огірки на розсаду, індивідуальні ємності треба заповнити ґрунтом для розсади та на глибині 2 сантиметри викласти 1 – 2 насінини. Тоді за допомогою пульверизатора огірки потрібно підлити й накрити плівкою. Щоб овочі краще зійшли, їх радять тримати в теплому місці. Вже після появи прорості, переставте огірки на сонце й завжди обприскуйте замість підливання.

Перед посадкою насіння треба прогріти в духовці та відсортувати браковане. Висока температура знезаражує його. Додатково городники радять обробити насіння стимуляторами росту. Для того, щоб його загартувати, покладіть у вологу тканину до холодильника на 2 дні. Дренажне й інкрустоване насіння з магазину можна сіяти одразу, без будь-яких обробок.