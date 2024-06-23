Ви завжди хотіли мати багато кімнатних рослин? Мрієте про зелений дім, але часу на догляд зовсім немає? Що ж, це не значить, що вам потрібно відмовлятися від ідеї; потрібно тільки обрати правильні рослини, які не потребують багато догляду.

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Кактуси та сукуленти

Якщо ви ще ніколи раніше не вирощували рослини, почати з цих двох буде чудовим рішенням: їх дуже складно вбити, навіть якщо ви забудете про догляд на тижні чи місяці.

Це – популярний вибір для багатьох людей, які шукають варіанти рослин, стійких до посухи.



Сукуленти не потребують багато догляду / Фото Pexels

Зміїна рослина

Якщо ви вирушаєте у подорож на кілька тижнів, не варто перейматися тим, що зміїна рослина загину – вона чудово переносить відсутність регулярного поливу, а також не потребує ідеального освітлення і непогано росте навіть у напівтіні.

Монстера

Це – популярна рослина протягом досить тривалого часу. Її цікаве зелене листя може створити неабияку атмосферу у вас вдома. І попри те, що рослина досить велика й швидко росте, вона не вимагатиме від вас багато догляду. Така рослина стане ідеальним вибором для тих, хто любить час від часу поїхати на тиждень та не може поливати рослину кожні кілька днів.

Філодендрони

Філодендрони ідеально підійдуть для людей, які не дуже добре розбираються у догляді за рослинами. Вони витривалі, стійкі до посухи та потребують тільки яскравого непрямого освітлення для швидкого росту.