Вы всегда хотели иметь много комнатных растений? Мечтаете о зеленом доме, но времени на уход совсем нет? Что ж, это не значит, что вам нужно отказываться от идеи; нужно только выбрать правильные растения, которые не требуют много ухода.

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Кактусы и суккуленты

Если вы еще никогда раньше не выращивали растения, начать с этих двух будет отличным решением: их очень сложно убить, даже если вы забудете об уходе на недели или месяцы.

Это – популярный выбор для многих людей, которые ищут варианты растений, устойчивых к засухе.



Суккуленты не требуют много ухода / Фото Pexels

Змеиное растение

Если вы отправляетесь в путешествие на несколько недель, не стоит беспокоиться о том, что змеиное растение погибнет – оно прекрасно переносит отсутствие регулярного полива, а также не требует идеального освещения и неплохо растет даже в полутени.

Монстера

Это – популярное растение в течение достаточно длительного времени. Ее интересные зеленые листья могут создать незаурядную атмосферу у вас дома. И несмотря на то, что растение достаточно большое и быстро растет, оно не потребует от вас много ухода. Такое растение станет идеальным выбором для тех, кто любит время от времени поехать на неделю и не может поливать растение каждые несколько дней.

Филодендроны

Филодендроны идеально подойдут для людей, которые не очень хорошо разбираются в уходе за растениями. Они выносливые, устойчивы к засухе и требуют только яркого непрямого освещения для быстрого роста.