Всі ми прагнемо бути спокійними, натхненними та ніколи не втрачати віри у власні сили. Та іноді для того, щоб підтримувати оптимізм та світлий погляд на майбутнє, потрібно переглянути хороший фільм. Кілька таких картин підібрав 24 Канал.

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Диявол носить "Прада"

Енн Гетевей у цьому фільмі грає головну героїню – Енді Сакс, яка щойно закінчила коледж і переїхала до Нью-Йорка, щоб здійснити свою мрію та стати журналісткою. Втім, їй вдається отримати роботу молодшої асистентки Міранди Прістлі – вимогливої та суворої головної редакторки модного журналу.

Якщо Енді протримається на посаді бодай рік, потім усі двері у світі журналістики будуть для неї відкриті. Та чи вийде це у неї, адже на шляху буде очікувати чимало труднощів та на складних моральних виборів?

Білявка в законі

Головна героїня фільму Ел Вудс, яка живе радісне і безтурботне життя, посеред ідеального побачення в дорогому ресторані дізнається, що її хлопець кидає її через те, що вона "недостатньо серйозна".

Для того, щоб повернути своє кохання, Ел вирішує вступити до Гарварду на юридичний факультет, та зробити це зовсім непросто. Ел впевнена, що якщо покаже, що здатна досягти тих самих результатів, що і її колишній хлопець Ворнер, він повернеться до неї. Та вже згодом Ел розуміє, що здатна на значно більше.

Їсти, молитися, кохати

У Ліз Гілберт було все, про що тільки може мріяти жінка – вдала кар'єра, власний дім та чоловік. Втім, вона не може знайти спокою та щастя, і через це подає на розлучення та відправляється у подорож довжиною в рік, що має допомогти їй пізнати себе.

За цей час вона відвідує Італію, де вчиться насолоджуватися життям, смачною їжею та вином, Індію – де вчиться молитися та жити в аскетизмі, та Індонезію – де на мальовничих островах зрештою знаходить справжнє кохання.

Трейлер до фільму "Їсти, молитися, кохати" / Відео YouTube

Дика

Навіть якщо ви знаєте, що життя – це складна штука, не можна бути повністю готовим до усіх випробувань, що слідують одне за одним і ніяк не зупиняються. "Дика" – це реальна історія жінки, що вже втратила надію знайти себе.

І після чергового падіння Шеріл, головна героїня фільму, відправляється у небезпечну подорож: вона пройде спекотною пустелею та підніметься у гори, подолає швидкі річки та усі інші перепони, що трапляться на її шляху.

Два дні, одна ніч

Сандра працює у Бельгії, на заводі із виготовлення сонячних панелей. Вона бореться із депресією, проте її відпустка на лікування закінчується, та за час її відсутності ту частку роботи, що виконувала вона, перерозподілили, і тепер Сандру хочуть звільнити.

І перед співробітниками постає складна дилема: або проголосувати за те, щоб Сандру звільнили і отримати по премії у тисячу євро, або ж залишити її, проте премії не буде. Це вечір п'ятниці, а голосування відбудеться у понеділок. І у Сандри є всього два дні і одна ніч, щоб досягти того, щоб її залишили на роботі.