Якщо ви хочете надихнутися сильними жінками, їхніми історіями, болем та перемогами, то ця підбірка саме для вас. 24 Канал розповість про 5 феміністичних фільмів, на які варто знайти час цієї зими.

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Суфражистки

Цей британський фільми 2015 року розповість вам історію про зародження суфражистського руху та життя його представниць: лідерки Еммелін Панкгерст та трагічну загибель Емілі Девісон.

Попри те, що стрічка розповідає про те, як жінки у Великій Британії вибороли право голосу, вона зачіпає також і проблему патріархату у сучасному світі. Головна героїня фільму – це дівчина середнього класу, яка працює у пральні та змушена терпіти домагання від свого начальника, проте згодом вона знаходить себе у русі суфражисток.

Ерін Брокович

Ця картина Стівена Содерберга розповідає про боротьбу Ерін Брокович, американської екоактивістки, із газовою корпорацією. Чимало споживачів постраждали від викидів хрому у Каліфорнії, і сюжет фільму переказує реальні події та боротьбу у суді.

Вбити Білла

Ума Турман у ролі головної героїні цього фільму ідеально втілює цитату Сунь Цзи: "Помста – це страва, яку найкраще подавати холодною". І Беатрікс Кіддо, яку протягом фільму називають Нареченою, саме цим і займається – а саме помстою.

Це заплутана історія про жорстокість та непростий вибір, який героїня має робити чи не на кожному кроці свого шляху. А також – один з надзвичайно відомих фільмів у жанрі екшн, де головну роль грає жінка.

Маленькі жінки

Цей фільм розповідає про сестер Марч, які походять із небагатої родини. Та усі дівчата різні, і кожна з них по-своєму талановита та красива. Одна мріє стати артисткою, інша бачить своє призначення у письменництві, третя малює, а четверта – грає на фортепіано.

Втім, це не так важливо, адже події фільму відбуваються в середині 19 століття, і єдиний шлях для сестер – вдале заміжжя та роль матері. Втім, навіть це не може зупинити мрії.

Блондинка в законі

Цей фільм – комедія, яка все ж зачіпає і немало серйозних тем та феміністичних питань. Головна героїня – це білявка Ел Вудс, яка мріє тільки про вдале заміжжя зі своїм бойфрендом Ворнером. Та той покидає її, адже Ел для нього "недостатньо серйозна".

Щоб довести Ворнеру, що це не так, Ел слідом за ним вступає до Гарварду на юридичний факультет, і згодом усі розуміють – білявка не тільки красива, але ще й талановита та надзвичайно розумна.

Прислуга

Події фільму розгортаються у США у шістдесятих роках. І Скітер повертається з коледжу додому, до Міссісіпі, і раптом перевертає своє місто з ніг на голову, коли вирішує взяти інтерв'ю у темношкірих жінок, які провели все своє життя, піклуючись про видатні південні родини.

Цей фільм – про несправедливість та расову дискримінацію, але також про нову дружбу та зовсім несподіване сестринство.