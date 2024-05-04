Можливо, у вас вдома є кілька форм для паски, і ви не можете визначити, яка з них буде найкращою? Що ж, і у силіконової, і у металевої та паперової є свої переваги і недоліки, і на них потрібно звернути увагу під час підбору форми.

Цікаво Ця помилка під час чищення зубів робить їх жовтими: про неї знають одиниці

Металеві форми для паски

Ці, мабуть, можна вважати найстарішими. Були часи, коли для того, щоб спекти паску, люди спеціально залишали бляшанки з консервації. І вони непогано справлялися, а в умілих руках в такій "формі" навіть нічого не пригорало.

Але зараз існують спеціальні металеві форми – алюмінієві чи сталеві, із антипригарним покриттям чи без нього – все на ваш вибір.

Переваги металевої форми такі:

паска добре пропікається;

форма досить довговічна;

антипригарну форму не потрібно змащувати олією;

з роз'ємних форм легко дістати паску.

Натомість нероз'ємні форми можуть бути незручними, адже дістати готову випічку з них буває дуже складно.

Паперові форми для паски

Наразі паперові форми надзвичайно популярні, і на це є свої причини. Ось вони:

вона найдешевша;

її не потрібно змащувати перед випіканням;

не потрібно мити;

має привабливий вигляд, можна подавати паску прямо у формі;

форма захищає паску від підсихання.

Але є і мінуси – у паперовій формі паска може не пропектися, і ви цього навіть не побачите. А після зняття такої форми випічка може дещо втратити естетичний вигляд.

Керамічні форми для випічки

Ця форма і матеріал не дуже поширені, але все ж мають своїх шанувальників.

Обирають її через те, що така форма екологічна, довго служить, а також рівномірно прогрівається та гарно тримає тепло. Втім, керамічна форма може бути досить крикхою та потребує дбайливого догляду, а також не може витримувати різких перепадів температури.

Силіконові форми для паски

Такі форми менш популярні за паперові та металеві, але все ж залишаються надзвичайно зручними.

Паски добре пропікаються;

перед використанням форму не потрібно змащувати;

випічка легко виходить з форми;

зручна у зберіганні.

Головна вимога – заповнювати таку форму тістом потрібно тільки на деку.