Можливо, у вас вдома є кілька форм для паски, і ви не можете визначити, яка з них буде найкращою? Що ж, і у силіконової, і у металевої та паперової є свої переваги і недоліки, і на них потрібно звернути увагу під час підбору форми.
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Металеві форми для паски
Ці, мабуть, можна вважати найстарішими. Були часи, коли для того, щоб спекти паску, люди спеціально залишали бляшанки з консервації. І вони непогано справлялися, а в умілих руках в такій "формі" навіть нічого не пригорало.
Але зараз існують спеціальні металеві форми – алюмінієві чи сталеві, із антипригарним покриттям чи без нього – все на ваш вибір.
Переваги металевої форми такі:
- паска добре пропікається;
- форма досить довговічна;
- антипригарну форму не потрібно змащувати олією;
- з роз'ємних форм легко дістати паску.
Натомість нероз'ємні форми можуть бути незручними, адже дістати готову випічку з них буває дуже складно.
Паперові форми для паски
Наразі паперові форми надзвичайно популярні, і на це є свої причини. Ось вони:
- вона найдешевша;
- її не потрібно змащувати перед випіканням;
- не потрібно мити;
- має привабливий вигляд, можна подавати паску прямо у формі;
- форма захищає паску від підсихання.
Але є і мінуси – у паперовій формі паска може не пропектися, і ви цього навіть не побачите. А після зняття такої форми випічка може дещо втратити естетичний вигляд.
Керамічні форми для випічки
Ця форма і матеріал не дуже поширені, але все ж мають своїх шанувальників.
Обирають її через те, що така форма екологічна, довго служить, а також рівномірно прогрівається та гарно тримає тепло. Втім, керамічна форма може бути досить крикхою та потребує дбайливого догляду, а також не може витримувати різких перепадів температури.
Силіконові форми для паски
Такі форми менш популярні за паперові та металеві, але все ж залишаються надзвичайно зручними.
- Паски добре пропікаються;
- перед використанням форму не потрібно змащувати;
- випічка легко виходить з форми;
- зручна у зберіганні.
Головна вимога – заповнювати таку форму тістом потрібно тільки на деку.