Ці 5 фруктів допоможуть краще спати: варто почати їсти їх вже зараз

Якщо вам постійно важко отримати вночі довгий міцний сон, ви можете спробувати кілька різних методів – медитацію, або ж ведення щоденника. Втім, харчові звички також відіграють дуже велику роль у вашій якості сну.

Експерти стверджують, що невелика порція правильно підібраних фруктів може неабияк вплинути на ваш сон та зробити його довшим й міцнішим, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Ківі

Завдяки високому вмісту мелатоніну та серотоніну вживання свіжого ківі може й справді сприяти вашому сну, повідомляє дієтологиня Дженніфер Палліан. Деякі дослідження навіть показують, що в ідеалі потрібно їсти два зелені ківі середнього розміру приблизно за годину до сну для найкращих результатів.

Серотонін сприяє розслабленню, покращенню настрою, а також терморегуляції та циклу сну та неспання. А ось мелатонін потрібний для регулювання внутрішнього годинника організму. Його синхронізація є ключовою для швидкого засинання та підтримки сну протягом ночі.

Ананас

Ананас містить мелатонін, серотонін та триптофан – сполуки, що допомагають регулювати сон, температуру тіла та циркадні ритми. Зокрема триптофан відіграє ключову роль у сприянні сну, адже він є єдиним попередником серотоніну, що потім допомагає утворювати мелатонін.



Ананас може покращити сон / Фото Pexels

Вишні

Вишні містять багато мелатоніну, що робить їх ідеальними ягодами для підтримки здорового сну. Вони також містять і триптофан та антоціани, потужний антиоксидант, що допомагає захистити клітини від пошкоджень. Завдяки своїм протизапальним властивостям він допомагає розслабити м'язи, а це призводить до більш спокійного та кращого сну.

Авокадо

Вплив авокадо на покращення сну частково можна пояснити вмістом у ньому магнію. Магній не тільки допомагає організму виробляти мелатонін, але й регулює хімічні речовини в мозку, що сприяють розслабленню та заспокоєнню нервової системи.

Авокадо також багате на клітковину, і вживання всього одного може забезпечити практично половину з рекомендованої норми за день. А це важливо, адже є дані про те, що люди з неправильним харчуванням та хронічними проблемами з травленням часто гірше сплять та мають нижчу ефективність сну.

До речі, раціон може впливати не тільки на якість сну. Раніше ми розповідали про здорові закуски з кальцієм, що можуть зміцнити кістки та нігті.

Банан

Банани – це фрукти, що наповнені мелатоніном та триптофаном, і вони неабияк сприяють сну. З'їдання двох цілих бананів, згідно з дослідженнями, допомагає покращити сон – але на цьому переваги цих неймовірних фруктів не закінчуються.

Антиоксиданти у бананах також зменшують окислювальний стрес, і так можуть ще більше сприяти спокійному сну.