Дадуть швидше урожай: список фруктових дерев, які треба обрізати в березні

Вже на початку весни потрібно розпочинати обрізку фруктових дерев, щоб вони давали гарний урожай. Найкращим місяцем для початку догляду за садовими культурами вважається березень. Треба поспішати здійснити обрізку до моменту формування бруньок.

Насамперед обрізання дерев формує естетично привабливу крону, покращує плоди та контролює ріст, пише 24 Канал з посиланням на "Кліому Сервіс". Потрібно подбати про інвентар для обрізання – він повинен бути гострим й оброблений дезінфектором.

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Під час обрізки всіх фруктових дерев, слід бути обережними, щоб не пошкодити бруньки.

Обрізка груші

Щоб перешкодити утворенню надмірної кількості закрутів, груші потрібно обрізати на бічний відросток. На другий рік росту дерево формують ярусами за кількістю віялових скелетних гілок, що розташовані нижче, ніж центральний стовбур рослини.

Обрізка вишні

Крону вишні потрібно лише прорідити. Крислату крону формують вкороченням сильних гілок на бруньку, яка росте назовні. Через рік пагони, що ростуть в області штамба видаляються, а скелетні гілки обрізаються на сильну бруньку. В майбутньому вишню потрібно лише проріджувати й видаляти хворі та сухі гілки.

Обрізка яблуні

Яблуню вперше обрізають після посадки – штамб урізають до 90 сантиметрів. Бічні пагони врізають на четвертину всієї довжини, а якщо їх немає, то обрізку можна провести вже наступної весни. Якщо дерево яблуні доросле, то їх треба позбавляти від перемерзлих пагонів.



Обрізка яблуні покращить урожай / Фото Pexels

Обрізка сливи

Стовбур після висадки рекомендовано обрізати до 75 сантиметрів, щоб дерево добре сформувалося. Вже на наступний рік обрізати потрібно конкуруючі гілки. Пагони, що заглушатимуть крону обрізати варто на кільце. Усі пошкоджені та перемерзлі гілки треба прибрати. Гілки в дерева можна видаляти лише тоді, коли йому буде 4 роки.

Обрізка персика

Крона персикового дерева повинна мати низький штамб та форму чаші. Після посадки персик обрізається до 20 сантиметрів над ділянкою щеплення. Старі гілки можна рясно видаляти. Під час першої весняної обрізки відростки можна вкоротити до трьох бруньок, а далі варто обрізати гілки, які не плодоносять десь до 20 сантиметрів.