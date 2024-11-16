Вибір горщика для рослини має залежати не тільки від її виду, але й від потреб кожної рослини у вологості ґрунту та розмірі вазона, повідомляє 24 Канал. І деякі горщики можуть тільки нашкодити вашій колекції домашніх рослин.
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Які горщики не можна обирати?
Квітникарі з досвідом радять перед покупкою горщика для квітів звертати увагу на кілька важливих аспектів та відмовитися від тих, які мають такі ознаки:
- Надто високі горщики. У таких вазонах нижні шари ґрунти завжди будуть застоюватися, а це призведе до перезволоження рослини та загнивання коренів.
- Бочкоподібні горщики. У таких вазонах дренаж суттєво погіршується, а через це ґрунт на дні буде дуже довго просихати.
- Глазуровані з одного боку горщики, а також з одним дренажним отвором. Так зайва вода не зможе виходити з горщика, а це призведе до гниття коренів.
- Горщики з піддоном, що кріпиться до дна. В таких горщиках буде застоюватися вода, а це призведе до перезволоження рослини.
- Металеві горщики. Оскільки залізо швидко і нагрівається, і остигає, це може призвести до того, що рослина постраждає через неправильну температуру.
- Бетонні горщики. Вони швидко вбирають воду, а це може призвести до зневоднення квітки. Інший недолік – пересадка з бетонного горщика може бути дуже непростою.
Горщики потрібно правильно обирати / Фото Pexels
Які горщики обрати натомість?
Для повноцінного розвитку рослини потрібно постаратися з вибором горщика, врахувавши ріст кореневої системи, форму, матеріал та дизайн.
- Пластикові горщики. Пластик – це популярний матеріал, з якого виготовляють і горщики, і кашпо. Ви можете знайти великий вибір таких горщиків, і вони добре підходять для рослин. Втім, є і мінуси: через штучний матеріал не проходить повітря, і вони не підходять для високих квітів.
- Керамічні чи глиняні. Глина та кераміка – це найбільш поширені матеріали для горщиків. Головна перевага таких посудин – це натуральність, і через пористий склад вони можуть створювати всередині мікроклімат, подібний до живих організмів.