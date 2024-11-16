Выбор горшка для растения должен зависеть не только от его вида, но и от потребностей каждого растения во влажности почвы и размере вазона, сообщает 24 Канал. И некоторые горшки могут только навредить вашей коллекции домашних растений.
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Какие горшки нельзя выбирать?
Цветоводы с опытом советуют перед покупкой горшка для цветов обращать внимание на несколько важных аспектов и отказаться от тех, которые имеют следующие признаки:
- Слишком высокие горшки. В таких вазонах нижние слои почвы всегда будут застаиваться, а это приведет к переувлажнению растения и загниванию корней.
- Бочкообразные горшки. В таких вазонах дренаж существенно ухудшается, а из-за этого почва на дне будет очень долго просыхать.
- Глазурованные с одной стороны горшки, а также с одним дренажным отверстием. Так лишняя вода не сможет выходить из горшка, а это приведет к гниению корней.
- Горшки с поддоном, что крепится ко дну. В таких горшках будет застаиваться вода, а это приведет к переувлажнению растения.
- Металлические горшки. Поскольку железо быстро и нагревается, и остывает, это может привести к тому, что растение пострадает из-за неправильной температуры.
- Бетонные горшки. Они быстро впитывают воду, а это может привести к обезвоживанию цветка. Другой недостаток – пересадка из бетонного горшка может быть очень непростой.
Горшки нужно правильно выбирать / Фото Pexels
Какие горшки выбрать взамен?
Для полноценного развития растения нужно постараться с выбором горшка, учитывая рост корневой системы, форму, материал и дизайн.
- Пластиковые горшки. Пластик – это популярный материал, из которого изготавливают и горшки, и кашпо. Вы можете найти большой выбор таких горшков, и они хорошо подходят для растений. Впрочем, есть и минусы: через искусственный материал не проходит воздух, и они не подходят для высоких цветов.
- Керамические или глиняные. Глина и керамика – это наиболее распространенные материалы для горшков. Главное преимущество таких сосудов – это натуральность, и через пористый состав они могут создавать внутри микроклимат, подобный живым организмам.