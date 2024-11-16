Выбор горшка для растения должен зависеть не только от его вида, но и от потребностей каждого растения во влажности почвы и размере вазона, сообщает 24 Канал. И некоторые горшки могут только навредить вашей коллекции домашних растений.

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Какие горшки нельзя выбирать?

Цветоводы с опытом советуют перед покупкой горшка для цветов обращать внимание на несколько важных аспектов и отказаться от тех, которые имеют следующие признаки:

Слишком высокие горшки. В таких вазонах нижние слои почвы всегда будут застаиваться, а это приведет к переувлажнению растения и загниванию корней.

В таких вазонах нижние слои почвы всегда будут застаиваться, а это приведет к переувлажнению растения и загниванию корней. Бочкообразные горшки. В таких вазонах дренаж существенно ухудшается, а из-за этого почва на дне будет очень долго просыхать.

В таких вазонах дренаж существенно ухудшается, а из-за этого почва на дне будет очень долго просыхать. Глазурованные с одной стороны горшки, а также с одним дренажным отверстием. Так лишняя вода не сможет выходить из горшка, а это приведет к гниению корней.

Так лишняя вода не сможет выходить из горшка, а это приведет к гниению корней. Горшки с поддоном, что крепится ко дну. В таких горшках будет застаиваться вода, а это приведет к переувлажнению растения.

В таких горшках будет застаиваться вода, а это приведет к переувлажнению растения. Металлические горшки. Поскольку железо быстро и нагревается, и остывает, это может привести к тому, что растение пострадает из-за неправильной температуры.

Поскольку железо быстро и нагревается, и остывает, это может привести к тому, что растение пострадает из-за неправильной температуры. Бетонные горшки. Они быстро впитывают воду, а это может привести к обезвоживанию цветка. Другой недостаток – пересадка из бетонного горшка может быть очень непростой.



Горшки нужно правильно выбирать / Фото Pexels

Какие горшки выбрать взамен?

Для полноценного развития растения нужно постараться с выбором горшка, учитывая рост корневой системы, форму, материал и дизайн.