Далеко не всі картини насправді принесуть у дім затишок. Натомість вони можуть закликати до оселі біду та нещастя, тож варто бути дуже обережними, пише ТСН.

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Які картини не можна вішати на стінах

Перш за все, прикмети застерігають від того, щоб вішати на стіни картини з зображенням стоячої води. Але ж чому не варто прикрашати ними оселю? Пращури вірили, що цей декор може принести у життя такий собі "застій".

А ось картини з водою, яка тече, навпаки радили вішати на стіни дому – найкраще підбирати ті, де вона не витікає з водойми, а прибуває – наприклад, водоспад. Такі картини можуть зарядити дім позитивною енергією.

Якщо ж на картині зображені незрозумілі вам символи та літери, краще від неї також відмовитися. Виявляється, зображення руїн та розрухи також може притягнути бідність до оселі, і навіть якщо ця картина здається вам досить мальовничою, краще залишити її для нежитлових приміщень.

Негативну енергетику несуть й полотна, де зображений плач, страждання та хвороби – вони можуть принести в оселю безсилля та безнадійність, і якщо на картинах є зображення люті чи насильства, краще також уникати їх у домі.

Також езотерики попереджають і про картини, на яких зображені вже мертві люди.



Деякі картини не можна вішати на стіни / Фото Pexels

Які картини приносять щастя

Якщо ви все ж хочете прикрасити житло різноманітними витворами мистецтва, найкраще буде обирати весняні чи літні пейзажі – вони викликають почуття затишку, щастя та тепла. Саме в цю пору року все квітне та примножується, і тому від зображень буде йти позитивна енергетика.

Такі картини найкраще допоможуть наповнити дім тепло та затишком, і найкраще їх вішати у спальні, або ж у вітальні – де збирається уся родина.

Також добре впишуться у оселі й полотна із зображеннями лісу, дерев та рослин. Вони, як вірять езотерики, приносять у дім фінанси.