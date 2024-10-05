Далеко не все картины на самом деле принесут в дом уют. Зато они могут призвать в дом беду и несчастье, поэтому стоит быть очень осторожными, пишет ТСН.

Интересно Эти 6 продуктов не стоит хранить в холодильнике: об этом знают единицы

Какие картины нельзя вешать на стенах

Прежде всего, приметы предостерегают от того, чтобы вешать на стены картины с изображением стоячей воды. Но почему же не стоит украшать ими жилище? Предки верили, что этот декор может принести в жизнь некий "застой".

А вот картины с водой, которая течет, наоборот советовали вешать на стены дома – лучше всего подбирать те, где она не вытекает из водоема, а прибывает – например, водопад. Такие картины могут зарядить дом положительной энергией.

Если же на картине изображены непонятные вам символы и буквы, лучше от нее также отказаться. Оказывается, изображение руин и разрухи также может притянуть бедность в дом, и даже если эта картина кажется вам достаточно живописной, лучше оставить ее для нежилых помещений.

Негативную энергетику несут и полотна, где изображен плач, страдания и болезни – они могут принести в дом бессилие и безнадежность, и если на картинах есть изображение ярости или насилия, лучше также избегать их в доме.

Также эзотерики предупреждают и о картинах, на которых изображены уже мертвые люди.



Некоторые картины нельзя вешать на стены / Фото Pexels

Какие картины приносят счастье

Если вы все же хотите украсить жилье разнообразными произведениями искусства, лучше всего будет выбирать весенние или летние пейзажи – они вызывают чувство уюта, счастья и тепла. Именно в это время года все цветет и приумножается, и поэтому от изображений будет идти положительная энергетика.

Такие картины лучше всего помогут наполнить дом тепло и уютом, и лучше всего их вешать в спальне, или в гостиной – где собирается вся семья.

Также хорошо впишутся в доме и полотна с изображениями леса, деревьев и растений. Они, как верят эзотерики, приносят в дом финансы.