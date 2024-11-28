Якщо ви хочете швидко заповнити свій простір зеленню, але не хочете переплачувати за вже дорослі квіти, тоді ви можете обрати такі рослини, що дуже швидко ростуть, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Потос

Ця рослина чудово підходить для садівників-початківців, адже не потребує особливого догляду і може рости практично в будь-якому домі.

Вона має насичено-зелене листя, вкрите білими, жовтими чи світло-зеленими плямами, і їй навіть не потрібне сонце для того, аби процвітати. Ви навіть можете тримати цю рослину у ванній кімнаті, аби звільнити місце на підвіконні для більш світлолюбних рослин.

Бегонія

Ця рослина, певно, зростає найшвидше з усіх, представлених у списку – вони можуть вирости вдвічі всього за кілька тижнів! Бегонія має химерне листя із завитками, крапками та іншими барвистими візерунками, а також вона може цвісти у будь-який час року. В цілому, це ідеальна рослина для того, щоб прикрасити ваш зимовий домашній сад.



Бегонії дуже швидко ростуть / Фото Pexels

Філодендрон

Ця рослина походить з Центральної Америки та її надзвичайно легко вирощувати. Навіть якщо вона висохне, є ще всі шанси, що вона почне викидати листя знову. Популярна вона зокрема через насичено-смарагдове листя у формі серця, що можуть тягнутися вниз з підвісного кашпо чи плестися вгору по стовпчику чи решітці.

Бостонська папороть

Папороть – це вічнозелена рослина з мечеподібним листям, що росте у формі арки. Це ідеальні рослини для підвісних кашпо, і вони також не потребують великої кількості світла. Насправді ці рослини навіть не потребують дуже багато догляду – достатньо буде час від часу поливати її, і вона радуватиме вас все новим та новим листям.

Монстера

Відома ця рослина через велике зелене листя з дірочками, що розвиваються під час дозрівання. Вона може вирости досить високою, тож потрібно заздалегідь подбати про жердину для підтримки листя. Монстера також може пустити досить довге повітряне коріння, яке можна направити назад у горщик або ж просто зрізати.

Якщо горщик досить великий, монстера може швидко зайняти кімнату.