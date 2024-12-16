Зима – це досить важкий час для квітникарів, адже останні цвітіння рослин починають відмирати, світла та тепла стає надто мало, аби рослини мали сили на нові квіти, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Фіалки

Ці рослини можна знайти практично на будь-якому підвіконні – а все через відносну простоту у догляді та те, що фіалки можуть цвісти практично протягом цілого року. Квіти тримаються протягом кількох тижнів, а сама рослина за належного догляду потребує мінімум перепочинку між цвітіннями.

Орхідеї

Орхідеї – це фантастичні кімнатні рослини, які, втім, можуть бути не до снаги новачкам. Та за правильного, уважного догляду вони потішать вас неймовірно красивим цвітінням у формі метелика. Рослини мають широкий діапазон кольорів від рожевого до помаранчевого і фіолетового.

З'являються квіти на елегантних колосках над плоским листям, що нагадує віяла.



Орхідеї можуть цвісти взимку / Фото Pexels

Каланхое

Часто вазонок з каланхое можна купити вже з цвітінням. Основна проблема більшості квітникарів – утримати вазон живим після закінчення зими. Та це дуже легко, якщо дотримуватися умов, які потрібні рослині: забезпечте їй добре дренований ґрунт та місце, де на неї потраплятиме вдосталь яскравого непрямого світла.

Окрім того, для рослини також важливо й отримувати 14 годин повної темряви, аби стимулювати каланхое до нового цвітіння.

Амариліс

Ця неймовірна кімнатна рослина, яку часто купують саме під час зимового святкового сезону, може стати цінним доповненням до вашого квітучого домашнього саду. Вона дає високе квітконосне стебло з кількома одинарними чи подвійними трубчастими квітками.

Амариліси бувають різних кольорів, тож ви можете обрати його собі до смаку. Після того, як рослина відцвіте, її потрібно перемістити у темне місце, аби вона отримала досить спокою. За 12 тижнів вона буде готова до нового цвітіння.

Цикламен

Цикламени мають приємне листя у формі серця, але популярні вони зокрема через свої квіти різних кольорів: червоного, рожевого, пурпурового чи лавандового. Зрослі пелюстки, що звернені вниз, трохи нагадують метеликів.

Цикламен має досить довгий період цвітіння, що може тривати і до трьох місяців. Для того, щоб продовжити цвітіння рослини, потрібно вчасно видаляти відцвілі квіти.