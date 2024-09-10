Якщо ви полюбляєте вирощувати рослини, то, скоріш за все, у вас вдома знайдеться принаймні одна, яка насправді є токсичною. Але навіть якщо ви готові до вирощування таких рослин, з ними варто бути обережними та знати про небезпеку.

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Саговник відгорнений

Ця рослина токсична і для людей, і для тварин, і особливо її насіння. Рослина містить токсичну сполуку, що називається цитозин, і при потраплянні всередині може спричинити блювоту, діарею, слинотечу тощо. Тож якщо ви помітили, що дитина чи тварина проковтнули будь-яку частину пальми, потрібно негайно звернутися до лікаря.

Ще одна причина бути уважними – листя у рослини досить гостре та може проштрикнути шкіру, якщо поводитися з ним недостатньо обережно.

Дифенбахія

Популярна тропічна рослина це має назву тростинної чи леопардової лілії, але також вона є помірно токсичною для людей та домашніх тварин. В квітці є оксалат кальцію, попереджає експертка з рослин Крістал Дюран.

Потрібно працювати з нею в рукавичках, інакше кальцій може дратувати шкіру та викликати почуття поколювання, пухирів роті, діарею тощо.

Пуансетія

Ця популярна квітка може виглядати дуже красиво, проте краще не ставити її вдома, якщо ви маєте дітей чи домашніх тварин, які гризуть усе з цікавості. І в листі, і у стеблах рослини міститься токсична молочна речовина, яка може спричинити подразнення та печіння у роті.

Кактус-олівець

Виявляється, у догляді за цим кактусом варто хвилюватися не тільки про гострі шипи. Насправді білий молочний сік є токсичним для людей та тварин, якщо потрапить на шкіру і особливо в очі – він може викликати подразнення, а в особливо серйозних випадках навіть сліпоту.

Філодендрон

Химерні кімнатні рослини є популярним вибором і для досвідчених садівників, і для новачків. Втім, з ними також потрібно бути обережними, адже в них також міститься оксалат кальцію, який може спричинити чимало негативних наслідків для здоров'я, якщо потрапить на відкриту шкіру.

Плющ

Якщо ви хочете цікаво прикрасити стіну, плющ може здаватися ідеальним варіантом, адже він швидко росте та виглядає надзвичайно ефектно. Втім, він також є досить токсичним. Сік рослин містить фалкаринол, який може спричинити контактний дерматит.