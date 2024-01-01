В залежності від того, чи ви хочете знайти рослини, за якими легко доглядати, чи такі, які кинуть виклик вашим здібностям, вам потрібно підшукати різні квіти. Та в будь-якому випадку, ось перелік наймодніших рослин для дому на 2024 рік.

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Dracaena Trifasciata (Зміїна рослина)

Зміїні рослини знову стали надзвичайно популярними ще кілька років тому, і з того моменту вони не полишають квартир любителів кімнатних рослин. Тож, скоріш за все, вони залишаться модними ще протягом тривалого часу.

Ця рослина чудово підійде для офісів та дому, до того ж існує чимало видів квітки, і їх кількість тільки зростає.

Композиції з сукулентів

Ці рослини ідеальні, якщо ви хочете прикрасити свій дім зеленню, але не впевнені у своїх можливостях. Сукуленти не потребують багато поливу та можуть бути частиною навіть пустельного ландшафту.

Вони залишаються популярними вже протягом кількох років через унікальні та різноманітні форми, а також кольори та текстури.



Сукуленти дуже популярні / Фото Pexels

Фруктові дерева

Що може бути краще, аніж виростити фрукти до свого столу у себе ж вдома? Окрім того, домашні фруктові дерева, особливо цитрусові, виглядають дуже естетично.

Через підвищення інтересу до садівництва минулого року оливкові дерева стали справжнім трендом, проте не схоже на те, що він скоро мине. Тож ви можете сміливо висаджувати і лимони, і фініки, і оливки – вони стануть чудовим доповненням до вашого домашнього декору.

Штучні рослини

Цей варіант підійде для людей, які знають, що не вміють доглядати за рослинами. Штучні плющі та листя стали популярними не так давно, проте тренд залишиться і наступного року.

Вони можуть служити вам роками, і їм не потрібні ані вода, ані світло. Та якщо ви хвилюєтеся через те, що вони можуть виглядати погано, відкиньте острах: сучасні штучні рослини іноді важко відразу відрізнити від справжніх.