Фарба – це справді швидкий, доступний та на диво простий спосіб змінити вашу оселю просто до невпізнаваності. Та якщо вам потрібні поради щодо того, які кольори обрати, щоб вони виглядали стильними й водночас не вийшли з моди, підказуємо 5 основних відтінків, які вже стали справжнім трендом, пише Real Simple.

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Запорошені тони

Звісно ж, більшість людей не хочуть пил у своїх домівках, проте пилові відтінки – це дещо зовсім інше. Будь-який запорошений колір зараз є надзвичайно популярним, адже він може зробити кімнату свіжою, але водночас є не надто яскравим і не впадає в очі.

Якщо ви хочете додати новий колір у свою квартиру, але не впевнені, де саме пасуватимуть запорошені відтінки, тоді ви можете спробувати розфарбувати дитячу кімнату, стелю вітальні чи кухонні шафи.



Запорошені тони дуже популярні / Фото Pexels

Земляні тони

Дизайнерка Хема Персад переконана, що земляні тони можуть відігравати дуже важливу роль у декорі дому. У дизайні зараз все ще зберігається тенденція до рожевих тонів, і землисті відтінки можуть мати такий підтон.

За правильного освітлення – на рівні очей та теплого, ці кольори фарб вирівнюють тон шкіри та дуже приємно відбивають світло. Перебувати в такій кімнаті буде надзвичайно приємно, і вона наштовхуватиме на думки про рівновагу та спокій.

Прохолодні тони

Якщо ви не фанат теплих, рожевих тонів – не біда. Для ванної кімнати дизайнери часто радять обирати холодні тони, які допомагають створити радісний, тропічний простір, який буде також і барвистим.

Окрім того, попри те. що ці кольори зараз у тренді, вони також є вічним вибором, а також гендерно нейтральним, і в такій кімнаті буде легко знаходитися будь-кому – незалежно від смаку, інтересів чи стилю у дизайні.

Похмурі тони

Зараз ви можете подумати, що похмурість – це точно не те, що будь-хто хоче бачити у себе в домі. Втім, деякі тони можуть підкреслити оригінальні архітектурні деталі будинку, а також додати сучасний, драматичний штрих.

Особливо добре вони поєднуються з нейтральними та природними матеріалами, такими як дерево та камінь.

Теплі відтінки

Якщо ви хочете додати вашій оселі витонченості та затишку, тоді час братися за теплі відтінки коричневого та жовтого. Ідеально такі кольори працюватимуть із приглушеним теплим освітленням, тож про нього також потрібно подбати.