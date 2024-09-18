Краска – это действительно быстрый, доступный и удивительно простой способ изменить ваш дом просто до неузнаваемости. И если вам нужны советы относительно того, какие цвета выбрать, чтобы они выглядели стильными и одновременно не вышли из моды, подсказываем 5 основных оттенков, которые уже стали настоящим трендом, пишет Real Simple.

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Пыльные тона

Конечно же, большинство людей не хотят пыль в своих домах, однако пылевые оттенки – это нечто совсем другое. Любой пыльный цвет сейчас является чрезвычайно популярным, ведь он может сделать комнату свежей, но в то же время является не слишком ярким и не бросается в глаза.

Если вы хотите добавить новый цвет в свою квартиру, но не уверены, где именно подойдут пыльные оттенки, тогда вы можете попробовать раскрасить детскую комнату, потолок гостиной или кухонные шкафы.



Пыльные тона очень популярны / Фото Pexels

Земляные тона

Дизайнер Хема Персад убеждена, что земляные тона могут играть очень важную роль в декоре дома. В дизайне сейчас все еще сохраняется тенденция к розовым тонам, и землистые оттенки могут иметь такой подтон.

При правильном освещении – на уровне глаз и теплого, эти цвета красок выравнивают тон кожи и очень приятно отражают свет. Находиться в такой комнате будет очень приятно, и она будет наталкивать на мысли о равновесии и спокойствии.

Прохладные тона

Если вы не фанат теплых, розовых тонов – не беда. Для ванной комнаты дизайнеры часто советуют выбирать холодные тона, которые помогают создать радостное, тропическое пространство, которое будет также и красочным.

Кроме того, несмотря на то. что эти цвета сейчас в тренде, они также являются вечным выбором, а также гендерно нейтральным, и в такой комнате будет легко находиться любому – независимо от вкуса, интересов или стиля в дизайне.

Мрачные тона

Сейчас вы можете подумать, что мрачность – это точно не то, что кто-либо хочет видеть у себя в доме. Впрочем, некоторые тона могут подчеркнуть оригинальные архитектурные детали дома, а также добавить современный, драматический штрих.

Особенно хорошо они сочетаются с нейтральными и природными материалами, такими как дерево и камень.

Теплые оттенки

Если вы хотите добавить вашему дому изящества и уюта, тогда время браться за теплые оттенки коричневого и желтого. Идеально такие цвета будут работать с приглушенным теплым освещением, поэтому о нем также нужно позаботиться.