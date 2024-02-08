Ці кольори не лише псують інтер’єр кухні, але й за певний період можуть почати вас дратувати. Вони не належать до палітри кольорів, які створюють затишок, тому важливо грамотно підходити до вибору інших відтінків.

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Неон

Постарайтеся ніколи не використовувати неонові кольори на кухні. Їх буде складно поєднати з іншими речами та й загалом, мода на неонові кольори вже вийшла. Навіть вбрання неонових відтінків вважається антитрендовим, тому не варто й думати про такі кольори на кухні.

Яскраво-червоний

Такому кольору не місце на кухні. Він є дуже інтенсивним та навіть може викликати відчуття голоду. На кухні хочеться розслабитися та відпочити, а червоний може лише відвертати увагу та пригнічувати.



Не використовуйте яскраві кольори на кухні / Фото Pexels

Темні відтінки

Світлі відтінки здатні візуально зробити кухню просторішою, а от темні її зменшать. На темних меблях чіткіше помітнішими є подряпини та недоліки. Якщо ще й на вашій кухні бракує природного світла, то темні меблі та стіл зроблять це місце ще похмурішим.

Білосніжний

Загалом кухні витримані в білих тонах є красивими, але дуже важливо дотриматися правильної концепції. Занадто багато білого кольору можуть надати вам клопоту, адже на кухні доведеться постійно прибирати, щоб на меблях чи підлозі не було жодної плями, чи сміття.

Найкраще обирати кремові відтінки. Вони також належать до класики, але мають тепліший вигляд та є приємнішими для зору, ніж білосніжні тони.

Холодні відтінки

Кухню часто називають "серцем дому", тому вам має бути приємно на ній перебувати. Уникайте холодних тонів – блакитного чи попелястого сірого. Оберіть щось приємніше для зору.