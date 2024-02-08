Іноді глибоке, повноцінне і багатогодинне прибирання – це саме те, що потрібно вашій кухні, щоб видалити увесь застарілий бруд та досягти ідеальної чистоти. Та у більшості випадків достатньо виконати кілька маленьких завдань, які допоможуть підтримувати постійний порядок.

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Очистьте сміття навколо раковини

Металевий скребок для прибирання – це саме те, що точно має бути на вашій кухні. І якщо ви досі його не маєте, саме час зробити цю цінну інвестицію, адже один тільки цей предмет може миттєво прибрати наліт з раковини та проблемної зони навколо крана.

Якщо вам вдалося швидко впоратися із цим завданням, і ви ще маєте кілька вільних хвилин, можете витратити їх на те, щоб зішкребти підгорілу їжу із каструль та сковорідок.

Видаліть сліди потертостей

Коли ви постійно зайняті, досить просто не помічати бризок, слідів від пальців і крихт, що збираються на вашій стільниці. Втім, всі ці недоліки можуть псувати загальний вигляд кухні та робити її надзвичайно неохайною.

Та виправити все надзвичайно просто – потрібно тільки взятися за губку чи ганчірку і виділити кілька хвилин на загальний огляд і протирання. Особливу увагу приділіть зоні навколо плити, адже це – саме те місце, де найчастіше збираються жирні сліди.



Стільниці на кухні варто протирати / Фото Pexels

Протріть під холодильником

Так, протирання підлоги під холодильником, куди ви, певно, не заглядали вже роками, може здатися неприємним і довгим завданням, проте насправді воно забере у вас всього кілька хвилин.

Ви будете здивовані тим, скільки бруду може накопичитися під цим предметом побуту, який майже ніколи не рухають і не пересувають. Можливо, ви навіть відшукаєте там якісь давно загублені предмети.

Продезінфікуйте контейнер для овочів

Спеціальний відділ для овочів та фруктів у холодильнику – це надзвичайно зручно, та коли ви востаннє його мили? На пластиковій поверхні може накопичуватися не тільки бруд, але і велика кількість мікробів, а ви точно не хочете, щоб вони разом із їжею потрапили до вашого тіла.

Тож знайдіть кілька хвилин на те, щоб якісно помити цей контейнер і не забудьте просушити його перед тим, як покладете на місце!

Помийте ручки і двері

Чистити зовнішню сторону шафок на кухні – це не те завдання, про яке кожна господиня думає в першу чергу, проте його також варто виконати. Почати варто з прибирання і дезінфекції кожної дверної ручки, а після цього ви можете виділити кілька хвилин і плямам на деревині чи пластику.

Від цього точкового і швидкого прибирання загальний вигляд вашої кухні може разюче змінитися на краще, тож не варто ним нехтувати.

Виперіть рушники

На кухні має бути принаймні кілька рушників для господарських потреб. Та те, що ви ними беретеся за гарячі каструлі, не означає, що ці рушники мають бути брудними. Не забувайте про те, щоб регулярно вкидати їх у прання та заміняти на інші, чисті.

Так ви відразу зробите свою кухню більш охайною та чистою.