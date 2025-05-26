Ніколи не кладіть в гаманець ці копійки: притягнете до себе бідність

Гаманець – це енергетично дуже важливий предмет, і тому до того, що ви у нього кладете, потрібно ставитися дуже відповідально. Езотерики переконані, що є кілька монет, яким у ньому не місце.

В гаманці гроші езотерики радять зберігати дуже обачно – будь-яка невдала річ, що має негативну енергетику, може привабити до вас бідність, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Трек".

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Почорнілі монети

Копійки, які вже почорніли, не можна класти у гаманець до решти грошей. Зважайте, що темний наліт блокує грошову енергетику та може зарядити на бідність і решту грошей, що ви покладете поряд. Тому краще відкласти їх, або ж використати якомога швидше.

Погнуті монети

Езотерики вірять, що погнуті монети можуть використовувати у магічних ритуалах для того, аби перекласти на іншу людину свої фінансові проблеми. Тож якщо ви випадково отримали таку монету як решту, або ж знайшли її на вулиці, нізащо не кладіть до свого гаманця.



Погнуті монети не варто класти у гаманець / Фото Pexels

Набагато краще буде віддати цю монету нужденним на милостиню.

Монети, що вийшли з обігу

Якщо копійка вийшла з обігу, вона вже не має цінності, і тому, за прикметами, притягує злидні. В таких грошах заблокована енергетика багатства, і вони також блокуватимуть і грошові потоки.

Якщо ви хочете зберегти таку річ, як пам'ять, тоді краще покласти їх окремо від решти своїх заощаджень.

Що покласти в гаманець, аби привабити гроші?

Деякі монети можуть відігнати від вас позитивну енергетику, але є й речі, які можна навмисно покласти до гаманця, аби у ньому завжди водилися гроші. Ось кілька з них:

Паличка кориці. Існує прикмета, що кориця притягує гроші до людини – тож просто покладіть у кишеню для монет паличку кориці, або й пакетик з меленою приправою, і фінансова удача вам забезпечена.

До речі, раніше ми вже розповідали, які ще рослини можна покласти в гаманець – вони притягують гроші, як магніт.