6 суперпродуктів, які ви можете виростити на городі та на підвіконні

Весна – час посадки на грядках багатьох овочів, тому спробуйте додати до запланованих посадок кілька суперпродуктів, які вразять вас своєю користю.

Суперпродуктами називають овочі, які містять багато поживних речовин та корисно впливають на здоров’я: забезпечують високий рівень антиоксидантів, покращують здоров’я кишківника та серця.

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Ці продукти садівники-початківці можуть легко виростити на грядках з мінімальним зусиллям.

Імбир

Він досить невибагливий у догляді, може рости в тіні та навіть в кімнатних умовах. Імбир допомагає при симптомах нудоти, полегшує симптоми здуття живота та має протизапальні властивості.

Для вирощування вам потрібен корінь імбиру помістити в горщик з ґрунтом. Щоб дозріти та вирости імбиру знадобиться 10 місяців.

Помідори

Городники найчастіше вирощують на своїх грядках помідори. Цей овоч справді є суперфудом, оскільки містить багато вітамінів та антиоксидантів, які покращують здоров’я серця, очей та мозку.

Прості у вирощування помідори черрі, які ще й швидко дозрівають. Їх можна вирощувати не лише на грядках, але й у контейнерах. Великі помідори можна вирощувати з розсади або за допомогою насіння.

Перед посадкою треба удобрити ґрунт органікою, щоб овочі краще прижилися та добре росли. Помідори хочуть багато сонця та захисту від вітру. Щоб дозріти, їм потрібні теплі погодні умови.



На грядці можна виростити помідори чері / Фото Pexels

Мікрозелень

Зелень ідеально підходить для салатів, бутербродів чи прикрашання гарнірів. Мікрозелень містить концентровану дозу вітамінів, мінерали та антиоксиданти. Вона покращує рівень холестерину, сприяє здоров’ю кишківника.

Для того, щоб виростити мікрозелень, вам знадобиться лише лоток для насіння з дрібним компостом та саме насіння мікрозелені.

У горщиках на кухні ви залюбки зможете виростити листя салату, базилік, кінзу, петрушку тощо. Посійте насіння густо в ґрунт, накрийте тонким шаром компосту та трішки підлийте. Горщик має стояти на освітленому підвіконні. Вже перший урожай можете зібрати за кілька тижнів.

Батат

Солодка картопля є потужним антиоксидантом та допомагає зменшити пошкодження клітин. Щоб картопля вродила, температура повинна бути кілька тижнів у межах 21–26°C тепла. Садити її радять в середині літа. Після посадки батат потребує мінімального втручання, важливо лише виривати бур’яни. Вже наприкінці літа можете збирати урожай.

Буряк

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися. Gemini – виділи 10 хвилин для себе.

Цей овоч теж вважається потужним антиоксидантом, який має протизапальні властивості. Виростити буряк зможе кожен початківець. Важливо лише знати, що овоч погано приживається в літню спеку, тому його треба садити навесні.

Насіння висаджуйте рядами на відстані 3 – 5 сантиметрів один від одного. Після посіву ґрунт треба підлити. Сходи проростуть за 2 тижні, в урожай вдасться зібрати через 2 місяці.

Часник

Овоч має протизапальні та протимікробні властивості. Вирощування часнику не складе жодних проблем. Садіть його навесні рядами. Для цього вам потрібно зубчики часнику посадити на глибині 2,5 сантиметри та розставити на відстані 5 – 10 сантиметрів один від одного. Вносьте час від часу добрива, щоб часник виріс великим та не пожовтів.