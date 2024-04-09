За її словами, риба містить доволі багато жиру, однак це є здорові жирні кислоти, здебільшого важливі для кожної людини омега-3.

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Корисні властивості оселедцю

Світлана Фус зазначила, що оселедець є одним з найкращих джерел омега-3 жирних кислот. Вони нам потрібні, оскільки не виробляються самостійно в організмі. Тип омега-3, який міститься в рибі є важливим компонентом для підтримки мозку та сітківки ока. Якщо немає достатньої кількості певного типу цих жирних кислот (DHA), то у нас можуть виникати проблеми із зором.

Дієтологиня зазначає, що більшість препаратів для вагітних жінок містять ці кислоти, оскільки вони позитивно впливають на інтелект дитини, соціальні навички та знижують ризик затримки розвитку.

А ще омега-3 добре впливає на серцево-судинну систему, запобігаючи втраті еластичності артерій та ефективно зменшуючи запалення. Світлана Фус уточнила, що люди, які регулярно вживають омега-3 жирні кислоти, рідше страждають від депресії.

Окрім того, кислоти покращують стан нашої шкіри, підтримують її м’якою, вологою та еластичною та навіть запобігають передчасному утворенню зморшок.

Крім того, в оселедці міститься йод. 100 грамів цієї риби забезпечить практично половиною добової дози цього необхідного для роботи щитопобіної залози елемента. Важливий для щитоподібної залози і селен. У оселедця його близько 37 мікрограмів, при мінімальній добовій потребі – 50 мікрограмів,

– зазначила дієтологиня.

Вітамін Е та селен є важливими поживними речовинами для імунної системи. Саме вони здатні боротися з вільними радикалами. Оселець містить поживні мінерали, вітаміни, амінокислоти та корисні жири, тому постарайтеся його регулярно вживати, щоб збагачувати організм всіма корисними властивостями.