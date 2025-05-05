Збирати у себе в саду ароматні та свіжі фрукти й ягоди – це мрія багатьох городників та садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. І є чимало рослин, які ви можете висадити прямо зараз та не чекати на урожай надто довго.

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Полуниця

Один з найкращих кущів, що росте дуже швидко – це полуниця. Вона може плодоносити вже того ж року, як ви її посадите, і дасть вдвічі більше плодів, коли приживеться. Ви можете посадити полуницю у себе у дворі чи садку, або ж вирощувати у контейнері та підвісних кошиках. Полуниця має грайливі крихітні білі квіти з жовтою серединкою та може неабияк прикрасити сад перед тим, як потішить плодами.

Садити слід на відстані 35 – 40 сантиметрів одна від одної, а ґрунт намагайтеся підтримувати вологим та добре дренованим.

До речі, раніше ми вже розповідали, чим потрібно підживити полуницю, аби отримати подвійний врожай цього літа.

Малина

Якщо ви хочете покращити свій сад, вам слід посадити кущ малини вже цього сезону. Вони вважаються дуже швидкорослими рослинами, але може пройти рік чи два перед тим, як вони почнуть плодоносити.

Те, як швидко ви отримаєте перший урожай, залежить передусім від обраного сорту. Наприклад, сорти, що дають урожай восени, можуть потішити вас ягодами вже у перший рік, а для літніх ягід доведеться почекати трохи довше.



Малину можна посадити вже зараз / Фото Pexels

Ожина

Ця багаторічна морозостійка рослина – улюблениця багатьох садівників. Вона росте досить швидко, а урожай може дати вже в перший рік після посадки. Найкраще ожина росте у добре дренованому ґрунті та потребуватиме частого поливу – особливо в період вегетації.

Кавун

Є щось особливе у тому, аби скуштувати солодкий кавун у спекотний літній день, і для цього вам навіть не обов'язково доведеться його купувати. Добре кавуни ростуть на повному сонці, а також ці рослини потребують якісного поливу.

Переконайтеся, що ґрунт має хороший дренаж та забезпечує достатню циркуляцію повітря навколо рослини.

Диня

Диня – це ще один улюблений натуральний смаколик багатьох людей. І виростити її у себе на городі не так вже й складно. Головне – обрати правильну ділянку, де буде достатньо сонця, та не поспішати з посадкою, аби переконатися, що попереду вже точно не буде заморозків.