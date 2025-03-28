Ці 5 кущів яскраво цвітуть навіть в тіні: ідеальні для темного саду

Попри те, що завжди можна знайти десятки квітів та кущів, які чудово ростуть на сонці, власникам затінених ділянок може бути дещо складніше знайти вдалі рослини. Втім, це все ще можливо.

Майже в кожному саду знайдеться тінисте місце – і дуже часто воно залишається пустим, адже садівники просто не знають, що на ньому висадити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple. Втім, кілька кущів можуть вирішити вашу проблему.

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Гортензія

Гортензії – це одні з найбільш популярних садових квітів, і вони дають тривале, яскраве цвітіння навіть у випадку, якщо не отримають дуже багато сонця. Більшість сортів гортензії чудово ростуть в півтіні, особливо, якщо на них не падає пряме світло вдень.

Найкраще буде посадити дуболисту гортензію – вона добре росте у тіні на багатому, добре дренованому кислому ґрунті.

Рододендрон

Якщо ви хочете додати до свого саду більше ефектних квітів, ви можете звернути увагу на цей тіньолюбний чагарник. Вічнозелені широколисті рослини, як-от лавр, рододендрони та азалії, добре ростуть в тіні, адже вони мають широку площу, аби уловлювати світло на листках.

Рододендрони цвітуть у відтінках рожевого, білого та фіолетового, а також червоного. Окрім того, деякі види є вічнозеленими, тож рослина прикрашатиме сад навіть взимку.



Рододендрони цвітуть у тіні / Фото Pexels

Азалія

Можна легко сплутати її з рододендроном, адже вони походять з одного сімейства рослин, але обидві дають яскраві весняні квіти та процвітають у тіні.

У більшості азалій листя восени опадає, але перед цим стає яскравим та може неабияк потішити око. Росле найкраще азалія на багатому, добре дренованому ґрунті, а також надає перевагу кислим ґрунтам.

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Троянди

Вони можуть здаватися несподіваним доповненням до цього списку, адже вважаються великими любителями сонячного світла. Більшість троянд і справді вимагають яскравої сонячної ділянки, проте деякі сорти непогано ростуть у півтіні, де отримують всього 4 – 6 годин непрямого світла.

До речі, ми вже розповідали, коли не можна обрізати троянди, аби не зіпсувати цвітіння.

Камелія

Камелії можуть доповнити ваш сад тривалим цвітінням, що дещо нагадує квіти троянди. Поки решта рослин сплять, камелії радують яскравим кольором. Вони мають унікальний зимовий час цвітіння та чимало кольорів квітів, тож можуть стати цікавим доповненням практично до будь-якого ландшафтного дизайну.