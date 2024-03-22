Кущі здатні зробити подвір’я красивішим, однак треба переконатися в тому, які ж саме рослини можна садити біля будинку, пишуть Porady 24.

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Виявляється, треба уникати кількох кущів, щоб не привернути в дім нещастя, якщо вірити прикметам, або ж не нашкодити собі, бо деякі кущі є не зовсім безпечними.

Туя

Кажуть, якщо посадити біля дому тую, то дівчата не зможуть вийти заміж або ж одружаться надто пізно. У багатьох культурах туя вважається кущем скорботи й печалі.

Гортензія крупнолисна

Кущі гортензії часто висаджують біля дому. Квіти широко розростаються яскравими бутонами, однак рослина вважається токсичною. У листі та стеблах міститься висока концентрація отруйних речовин, які можуть зашкодити людині. Тому кущ краще не садити в тих місцях, де ви проводите багато часу.



Гортензія є отруйним кущем / Фото Садовий центр Лізгард

Бузина

Кущ бузини має дуже приємний запах, коли зацвітає. Його часто використовують для сиропів, які допомагають від бронхіальної астми. Втім бузина є отруйною та небезпечною, тому біля неї довго перебувати не можна.