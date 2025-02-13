Які квіти дарувати на День закоханих: найбільш романтичні варіанти

У День усіх закоханих легко створити романтичний настрій – варто тільки подарувати другій половинці вміло та уважно обраний букет квітів.

Який є кращий спосіб розповісти про свої почуття, ніж зробити це мовою квітів? Та для цього потрібно розібратися, які з них найкраще підходять для букета у цей особливий день, повідомляє 24 Канал.

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Які квіти дарувати на День закоханих?

Відповідь на таке запитання є цілком очевидною – передусім потрібно дарувати квіти, що символізують турботу, відданість, любов та захоплення іншою людиною. Ну і, звісно, потрібно звернути увагу на ті квіти, що подобаються вашій другій половинці.

Та якщо ви не знаєте, на якому букеті зупинитися, популярним вибором завжди є троянди. Червоні символізують палку пристрасть та ніжне почуття любові. Але це не єдиний варіант квітів, що мають своє таємне значення.

Гербери . Вони символізують чистоту та невинність і можуть стати найкращим вибором для зворушливого компліменту.

. Вони символізують чистоту та невинність і можуть стати найкращим вибором для зворушливого компліменту. Еустоми . Такий букет допоможе висловити пристрасть та найніжнішу любов.

. Такий букет допоможе висловити пристрасть та найніжнішу любов. Іриси. Ці квіти символізують вразливість та ніжність, і тому допоможуть висловити свої потаємні почуття.

Хризантеми . Вони також є популярним вибором на День закоханих, адже символізують вічне та чисте кохання.

. Вони також є популярним вибором на День закоханих, адже символізують вічне та чисте кохання. Півонії. З таких квітів можна отримати пишні та повітряні букети, а сама квітка символізує взаємне кохання.

З таких квітів можна отримати пишні та повітряні букети, а сама квітка символізує взаємне кохання. Тюльпани. Ці первоцвіти символізують симпатію до іншої людини та щире почуття любові.

Також до букетів можна сміливо додавати ковилу, лаванду, лагурус, флеум та фізаліс.



До Дня закоханих квіти будуть найкращим подарунком / Фото Pexels

Скільки квітів подарувати на 14 лютого?

Квіти – це один з найбажаніших подарунків на свято закоханих. Тож під час вибору букета може виникнути питання – а скільки ж квітів до нього додати? Якщо ви хочете самі скласти букет, аби він став не тільки приємним, але й унікальним та продуманим подарунком, потрібно дотримуватися тільки одного правила – не дарувати парну кількість бутонів.

Втім, точна кількість квітів у букеті не така й важлива, як його загальний зовнішній вигляд.