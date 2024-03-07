Посадіть їх під деревами: ефектні квіти, які люблять тінь

Знайти красиві, але тіньолюбні рослини може бути справжньою проблемою, адже під розлогою кроною дерев виживають далеко не всі види. Втім, є кілька рослин, які ідеально підійдуть для таких насаджень.

Звісно, вам хочеться максимально прикрасити свій сад – і не тільки красивими плодовими деревами, а і квітами. Втім, дуже важливо підібрати такі їхні види, що будуть не тільки красиво виглядати, але й можуть витримати густу тінь.

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Папороть

Папороть – це та рослина, що може рости і в півтіні, і в повній тіні. А ось на відкритому просторі вона може подарувати вам пишну розкішну зелень у тіні будь-якого дерева. І до того ж ви можете знайти папороть навіть на найбільш вибагливий смак: вона різниться в кольорі, формах та розмірах, тож ви точно підшукаєте ідеальний варіант для себе.

Ще один плюс папороті – вона досить невибаглива у догляді, тіньовитривала. Також ця багаторічна рослина буде добре себе почувати й в умовах плямистого освітлення, а глибока коренева система допоможе конкурувати за воду та поживні речовини. Така рослина також може витримувати значні коливання у вологості та якості ґрунту.



Папороть ідеальна для тінистих садів / Фото Pexels

Госта

Госта – це та рослина, яка також буде добре цвісти в умовах часткової та повної тіні. І ці квітки також приваблюють запилювачів, тож вирощування цієї квітки може бути чудовим рішенням для складних садових ділянок.

Госта може адаптуватися і до сухого ґрунту, і до важкої тіні, тож вона є фаворитом у багатьох садівників.

Коралові дзвіночки

Ця рослина потребує трохи більше світла, ніж ті, що вже були згадані вище. Але її поміж інших вирізняє також досить тривалий час цвітіння. І для того, щоб отримати приголомшливе листя та цвіт, подумайте про те, щоб висадити цю рослину у себе в саду. Вона ідеально підійде для клумб навколо дерев, а тінь насправді тільки посилює яскравий колір листя коралового дзвіночка.

Рослини ці цінують перш за все за широкий спектр кольорів – відтінки темно-зеленого, фіолетового, помаранчевого, бронзового та яскраво-салатового.

Орлики

Ще одна назва цієї квітки – аквілегія. Її найбільше приваблюють ділянки та сонці та у півтіні, і вона може приваблювати запилювачів. Особливо красиво квіти виглядають, коли ростуть у тінистих лісових районах. Якщо ви посадите їх навколо дерева, вам легко вдасться створити незабутній і унікальний дизайн саду.

Аквілегія також відома своїм привабливим листям – воно нагадує папороть; окрім того, химерні й незвичайні квіти нададуть особливої атмосфери будь-якій клумбі.

Аюга

Ця квітка буде добре рости і в тіні, і на сонці, а також вона має вічнозелене листя. Аюга – це низькоросла ґрунтопокривна рослина, що ідеально підходить для тіні великих дерев, де іншим рослинам доводиться боротися за виживання.

Втім, зважайте на те, що попри простоту у вирощування, аюга може швидко захопити територію. Та є в цьому і плюси – ця ж рослина буде придушувати бур'яни навколо.