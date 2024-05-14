Які квіти посадити на городі в травні: список рекомендованих рослин

Городники звикли у травні висаджувати овочі та ягоди, втім цього місяця також радять сіяти чи садити квіти. Певні рослини добре адаптуються до температури та погодних умов.

Щоб пишна квіткова клумба тішила вас все літо, посадіть на ній квіти, які ідеально підходять для посадки в травні. Деякі рослини проростають за тиждень, тож до середини літа сад стане барвистим, якщо не відкладати посадку пізніше.

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Які квіти посадити в травні

Троянда

Деякі троянди варто висаджувати окремо, а деякі – групами. Кущ троянди за висотою має бути від 15 сантиметрів (бордюрні троянди), а плетисті – до 4 метрів.

Кущі у відкритий ґрунт садіть вже всередині травня, що до кінця місяця квітка прижилася та тішила цвітінням. Для того, щоб вона рясніше цвіла, перед висадкою занурте коріння рослини у воду на кілька годин.

Ромашка

Ці квіти здатні перетворити клумбу на квітуче поле. Ромашка любить тепло та сонце, тому висаджувати варто на тих ділянках, де немає тіні.



У травні можна садити ромашки / Фото Pexels

Настурція

Ці квіти ростуть з травня по вересень. Існують однорічні та багаторічні сорти. Цим квітам притаманний період проростання впродовж двох тижнів. Для посадки обирайте сонячні ділянки, які захищені від вітру.

Айстри

Китайські сорти айстр відрізняються пишністю, нагадуючи хризантеми. Вони легко переносять посушливий клімат та вологу, але страждають від фітофторозу. Не рекомендовано висаджувати айстри поблизу рослин сімейства пасльонових.

Чорнобривці

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Красиві чорнобривці точно мають бути в кожному саду. Вони здивують вас різноманітним забарвленням та пристосуванням до вологого чи сухого клімату. Травень почався з теплої та сухої погоди, тому висаджувати чорнобривці варто на глибині до 3 сантиметрів.

Також висаджуйте в травні гіпсофілу, петунії, фіалки, незабудки, гесперіс та рудбекію. Ці квіти можна садити в другій половині травня, оскільки для кращого росту їм потрібне стабільне тепло.