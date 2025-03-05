Ці квіти цвістимуть вже за лічені тижні: посадіть їх у березні

Гарний квітник, що цвіте протягом усієї весни та літа – це неймовірно затишно та приємно, і він може стати гордістю будь-якого квітникаря. Та для того, аби якомога швидше насолодитися цвітінням, деякі квіти потрібно посадити вже зараз.

Вже настав березень – перший місяць весни та активних посадкових робіт, повідомляє 24 Канал. А це значить, що вже чимало городини, зелені та квітів можна висаджувати у відкритий ґрунт.

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Вербена

Це – зовсім невибаглива рослина, що буде квітнути від весни та до самих заморозків. Зазвичай завбачливі садівники висівають насіння вже у березні, а за два тижні насолоджуються першими паростками. Врахуйте, що рослина любить простір, тож між саджанцями потрібно залишати 25 – 30 сантиметрів ґрунту.

Левиний зів

Висівати рослину можна відразу у відкритий ґрунт, щойно ви помітите, що він прогрівся. Та для того, аби отримати розсаду навіть раніше, у березні ви можете висіяти насіння у горщики. Варто перемішати його з піском, а після цього присипати землею та полити водою.

Вже за десяток днів ви помітите перші паростки. Цвісти левиний зів буде від червня і до самого листопада.

Лаванда

Посадку лаванди у відкритий ґрунт радять проводити тоді, коли ви переконаєтеся, що весняні заморозки вже повністю минули, адже рослина полюбляє тепло і сонце. Зважайте, що мати лаванду у себе на ділянці дуже корисно – своїм запахом вона легко відлякає мух, комарів, міль та решту шкідників. Часто її садять під вікнами дому чи вітальні, адже цвіте вона довго – аж до кінця жовтня.



Лаванду можна садити у березні / Фото Pexels

Петунія

Найчастіше цю рослину вирощують у горщиках, але й в садку вона виглядатиме органічно. Насіння висівають поверхнево, а вже за тиждень-два ви помітите перші листочки. Пересаджуйте у відкритий ґрунт одразу ж після того, як відступлять весняні заморозки.

Ехінацея

Цю корисну рослину, що добре смакує в чаї та приваблює бджіл на ділянку, потрібно встигнути посадити у першій половині березня – інакше вже буде надто пізно. Ехінацеї виростають високими, та протягом цілого літа будуть тішити вас приємним рожевим цвітінням.

Тюльпани

Зазвичай ці приємні красиві рослини висаджують восени. Та якщо минулої осені зробити цього ви не встигли, ще можна виправити ситуацію – підготуйте цибулини та посадіть їх прямо у відкритий ґрунт наприкінці березня.

Дельфініум

У березні можна висаджувати в ґрунт тільки однорічний сорт – та він досить скоро потішить вас високими суцвіттями синьо-фіолетових квітів, що стануть яскравими акцентами у будь-якому саду чи квітнику.