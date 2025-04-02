Навіть досвідчені садівники помиляються: 6 рослин, які не можна садити біля троянд

Троянда – це справжня королева саду, особливо на початку літа, коли весь кущ вкритий великими й пишними бутонами. Та основу для цього цвітіння ви закладаєте вже зараз – коли обираєте, що ж посадити біля куща.

Перед тим, як висаджувати рослини біля троянди, аби створити пишну та квітучу клумбу, варто переконатися, що ці квіти добре сумісні, повідомляє 24 Канал. Адже є кілька красивих, проте небезпечних культур, які можуть занапастити навіть здоровий та молодий кущ.

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Які рослини не можна садити біля троянди?

Троянди – це досить примхливі рослини, і для того, аби вони щороку тішили гарним цвітінням, потрібно забезпечити їм усі необхідні умови. Зокрема подбати про те, аби сусіди були вдалими, інакше ж можна втратити цілий розарій.

І досвідчені садівники називають перелік культур, які краще нізащо не розміщувати в саду біля кущів троянд. Причина полягає в тому, що ці рослини конкуруватимуть із трояндою за поживні речовини та воду, а також можуть переносити небезпечні хвороби та шкідників.

Ось основні рослини, які не можна висаджувати біля троянди:

гортензія;

тюльпани;

жоржини;

конвалії;

іриси;

папороть.

Садівники також попереджають, що не найкраще почувають себе троянди і поруч із цибулинними культурами. З цього випливає, що категорично заборонено поряд з ними висаджувати також лілії.

Та цвітіння троянд залежить не тільки від вдало обраних сусідів, але й від правильної обрізки – адже саме вона є секретом пишноти квітів.



Біля троянд не можна садити кілька рослин / Фото Pexels

Що посадити біля троянд?

Та це не значить, що кущі троянд мають самотньо стояти серед вашого саду. Існує чимало рослин, які ідеально впишуться до кущів та навіть будуть корисними для їхнього росту.