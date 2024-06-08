Які квіти можна посадити в червні: цвістимуть пишно за кілька місяців

Червень – гарний місяць для посадки однорічних та багаторічних квітів. Після саджання вони зацвітуть цього року та будуть тішити аж до пізньої осені.

Садівники часто вдаються до саджання рослин на клумбі в перший місяць літа. Червень підходить для посадки рослин, які не бояться спеки. Якщо посадити квіти цього місяця, то вони зацвітуть до кінця літа чи початку осені.

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Які однорічні квіти посадити в червні

Швидкорослі однорічні квіти потішать цвітінням та будуть пишно рости аж до перших морозів.

календула – зацвіте через півтора місяці;

космеї пересаджують у червні з горщика на клумбу;

волошка – любить дренований ґрунт;

іпомеї сіють біля вертикальної поверхні для створення живоплоту;

чорнобривці можна саджати протягом усього червня, і тоді вони розпустяться восени.

Також можна посадити пишну й невибагливу рослину аліссум, в’юнку й теплолюбиву настурцію та швидкозростаючі майорці. Всі ці рослини люблять сонце, тому важливо вибирати ділянку без тіні.



У червні можна садити волошки / Фото Pexels

Які багаторічні квіти посадити в червні

Деякі багаторічні квіти добре приживаються на новому місці після висадки в червні. Посадіть цього місяця яскраві газанії, гвоздики, жоржини та айстри. Левиний зів вирощують через розсаду, дзвіночки садять на сонячну ділянку, а маргаритки сіють насінням.

Багаторічники зацвітуть лише наступного року, але пересаджена розсада потішить цвітінням за кілька місяців.

Які нетипові варіанти посадити в червні

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Ці квіти заведено садити навесні або восени, але влітку їх також можна посадити. Докладіть лише трохи зусиль і квіти зацвітуть на клумбі.

Троянда

Ці квіти ще можна встигнути висадити на початку літа, важливо лише стежити за тим, щоб не пересихав ґрунт.

Бегонія

Рослину саджають в горщик, однак при вирощуванні у відкритому ґрунті, пересадити треба саме в червні.

Іриси

Безбородні іриси в червні садити не варто, бо вони не люблять посуху. Інші сорти можете висаджувати на добре освітленій та захищеній від вітру ділянці.

Гортензії

Саджати варто лише гортензії із закритою кореневою системою. У перші тижні після пересадки притіняйте їх від палючого сонця.