Залишилося кілька днів: які квіти треба встигнути посадити до Великодня

У неділю, 5 травня, християни відзначатимуть Воскресіння Христове. Ще кілька днів до Пасхи дозволено садити овочі та городі та сіяти квіти в саду. У травні теж можна ще сіяти кілька різновидів квітів, про які розповімо далі.

Садівники кажуть, що травень є гарним місяцем для посадки квітів, оскільки тепла й сонячна погода дозволить їм швидше прорости.

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Що посадити у клумбі до Великодня

Останній тиждень перед Великоднем є доволі насиченим, оскільки городникам треба встигнути посадити чимало культур. Щоб у вашій клумбі росли та цвіли квіти аж до травня, радимо посадити популярні рослини.

Чорнобривці

Ці квіти є невибагливими в догляді, добре ростуть та будуть квітнути аж до глибокої осені. Сіяти їх рекомендовано в дерновий ґрунт на сонячній ділянці, щоб вони швидко виросли та рясно квітнули.

Цинії

Яскрава квітка цинія прикрасить будь-яку клумбу. Ці рослини люблять поживний та добре зволожений ґрунт. Їх рекомендовано підживлювати лише у випадку, якщо земля на присадибній ділянці буде не дуже родючою. Квіти після посадки треба підливати, бо вони не люблять посухи.

Лаванда

Рослину рекомендовано садити на добре освітленій ділянці, бо лаванда дуже любить сонце і тепло. Увесь теплий сезон квітка вабитиме своїм запахом, а її фіолетовий колір, який має назву лавандовий, милуватиме око.

Шавлія

Садівники радять садити її в добре зволожений ґрунт на сонячній ділянці. Рослина буде пахнути все літо далеко за межі вашого обійстя.



До Великодня треба встигнути посадити кілька різновидів квітів / Фото Pexels

Які ще квіти можна посадити у травні

Посадіть на своїй клумбі ще кілька варіантів квітів, які тішитимуть вас своєю красою ціле літо:

айстри;

братки;

тюльпани;

нарциси;

календули;

хризантеми;

волошки;

петунії.

Садівники також кажуть садити на початку травня дзвіночки, жоржини та флокси. З однорічних рослин можна висадити герань, космею та фуксію. А от кали та лілії треба садити вже після Великодня, наприкінці травня.